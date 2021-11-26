Первый в Москве акселератор креативных индустрий завершил работу

В Москве завершил работу первый акселератор креативных индустрий для компаний малого и среднего бизнеса. В его открытой образовательной программе приняли участие 590 человек, а в основной программе работало около 90 сильнейших команд. Всего заявки на участие подали 207 коллективов. Об этом рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

"В финальную часть прошли 38 команд, они представили свои проекты потенциальным партнерам и инвесторам, - объяснила она. - Предпринимателям удалось заключить контракты с крупными игроками, заметно увеличить продажи. Некоторые из них договорились о сотрудничестве с другими участниками. Помимо прочего, акселератор помог им определить свои сильные стороны и выбрать направление для развития".

Всего программа включала шесть треков для разных отраслей от моды и дизайна и издательского дела до рекламных технологий и архитектуры. Главной целью акселератора было помочь участником завести новые деловые знакомства, по-новому взглянуть на свой бизнес и его механизмы.