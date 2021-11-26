Под Костромой три человека погибли в ДТП с лосем

В Костромской области три человека стали жертвами ДТП из-за выбежавшего на дорогу лося.

В УМВД по Костромской области сообщили, что авария произошла 25 ноября около девяти часов вечера на 95-м километре федеральной автодороги Р-132 "Золотое кольцо".

- По предварительным данным, внедорожник Toyota Hilux сбил выбежавшего на дорогу лося, которого от удара отбросило на двигавшийся по встречной полосе микроавтобус "Луидор". В результате от полученных травм на месте скончались 34-летний водитель микроавтобуса и две его пассажирки - 48 и 50 лет. Еще одна, 47-летняя, пассажирка была госпитализирована. Водитель внедорожника не пострадал, - рассказал начальник пресс-службы УМВД России по Костромской области Александр Дугарев.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.