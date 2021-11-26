Рафик Загрутдинов: 16 школ и детсадов построят в Головинском районе по программе реновации

16 школ и детсадов построят в Головинском районе по программе реновации, сообщил журналистам руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. Он рассказал:

"Для жителей Головинского района создадут качественную и социально ориентированную городскую среду. В рамках программы реновации в районе предусмотрено строительство 22 социальных объектов. Среди них 16 объектов образования: девять школ и учебных корпусов, пять ДОУ и два блока начальных классов".

Кроме того, будут построены два ФОК и две поликлиники. Также в районе предусмотрено строительство детского досугового центра и детской школы искусств.

Всего в этом районе переедут в новые квартиры жители 137 сносимых домов. Для начала переселения уже подобраны 20 площадок.

Всю информацию о программе реновации можно посмотреть в спецпроекте mos.ru. Подробнее о квартирах и домах по программе реновации читайте по ссылке.