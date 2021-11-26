Синоптик предсказал теплую зиму в Москве

Температура воздуха предстоящей зимой в столице, скорее всего, будет выше климатической нормы. Таким прогнозом с агентством "Москва" поделился заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

Зимний холод москвичей ожидает в начале декабря: после ноябрьской оттепели температура вернется к отметкам минус 5-7 градусов. Однако затем горожанам надо будет готовиться к новому потеплению - так свидетельствуют предварительные прогнозы.

"Предстоящая зима окажется теплее предыдущих, - сказал собеседник агентства. - На сколько именно теплее, этого никто пока не знает".

Напомним, что сейчас в Москве начинается потепление, которое продлится до 30 ноября.