Собянин перевел четыре ковидных стационарах в обычный режим

Корпуса нескольких стационаров, которые были перепрофилированы под лечение коронавируса, вернутся к обычной работе. Об этом в Twitter написал мэр Сергей Собянин.

Речь идет о ГКБ №24, полностью отданной под ковид, а также отдельных корпусах в больницах имени Спасокукоцкого, Иноземцева и отделении в больнице имени Башляевой.

По словам Сергея Собянина, перед перепрофилированием будет проведена санитарная обработка. Стационары вернутся к обычной работе со 2 декабря. Как подчеркнул мэр, это связано со снижением госпитализаций в связи с коронавирусом.