Собянин возобновил проведение фестивалей в Москве

Впервые с начала пандемии в Москве возобновляются уличные фестивали. Об этом мэр Сергей Собянин заявил в интервью РИА Новости.

"Мы приняли решение: все фестивали будем проводить, - сказал Сергей Собянин. - Откроются торговые объекты, появятся инсталляции". В то же время мастер-классы и концерты, которые тоже считались атрибутами фестивалей, начнутся, только когда позволит эпидемиологическая обстановка.

В частности откроется фестиваль "Путешествие в Рождество", который в последний раз проводился в сезоне 2019-2020. Будут работать шале, катки, новогодняя торговля. Сергей Собянин выразил надежду, что и другие сезонные фестивали пройдут в таком же формате.