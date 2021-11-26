В Липецкой области открыли школу с аграрной специализацией

Глава Липецкой области Игорь Артамонов посетил новую школу в селе Большой Хомутец Добровского района. Ее строительство завершено совсем недавно.

- Думаю, что на сегодняшний день это лучшая сельская школа в регионе. Здесь продумана каждая деталь, кабинеты хорошо оборудованы. Очень важно, что при проектировании учитывалось мнение местных жителей, надеюсь, они довольны, - прокомментировал Игорь Артамонов.

Школа построена в рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий". Это первая социальная стройка такого масштаба за последнее десятилетие в Добровском районе. Стоимость объекта вместе с оборудованием - около 400 миллионов рублей, из которых 70 миллионов рублей было направлено на закупку оборудования.

Учебное заведение рассчитано на 264 учеников. Здесь оборудованы цифровые лаборатории, музыкальные классы, изостудия, кабинет робототехники, интерактивный тир. Для занятий спортом в здании есть спортзал, на пришкольной территории - большая спортивная площадка.

Одна из главных особенностей школы - аграрный класс, рассчитанный на раннюю профориентацию учащихся. Более того, у детей, выбравших профессию сельскохозяйственного профиля, будет возможность еще в школе определиться с местом работы. Для этого было подписано трехстороннее соглашение о совместной профориентационной работе между школой, Чаплыгинским аграрным колледжем и работодателями агропромышленной сферы.

- Это очень хороший проект. Такие классы должны открываться и в других сельских школах. Мы будем просить наших успешных аграриев посещать учебные заведения, встречаться с детьми и рассказывать о перспективах работы в данной отрасли. Молодое поколение должно понимать, что современное сельское хозяйство - высокооплачиваемая сфера, технологичная и инновационная. Тогда люди останутся в родной местности и будут ее развивать, - отметил Игорь Артамонов.

Сейчас завершается процедура оформления необходимых документов. Первых учеников школа примет уже на следующей неделе.