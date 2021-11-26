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26.11.2021 11:36
Рубрика: Происшествия

В Москве лжеюристы обманули клиентов на 100 миллионов рублей

Текст: Михаил Фалалеев

Мошенники от имени юридической компании предлагали услуги по внесению изменений в кредитные истории граждан и помощь в получении займов на выгодных условиях.

Фото: iStock
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Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что реальной возможности это сделать они не имели. Договоры с клиентами лжеюристы заключали в офисе в одном из арендованных бизнес-центров столицы. Однако, получив оплату, аферисты преставали выходить на связь. От их действий пострадало более 50 граждан, нанесенный материальный ущерб превысил 100 миллионов рублей.

Мошенников задержали сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления внутренних дел по юго-западному административному округу ГУ МВД России по Москве. Задержаны лидер и 10 участников группы.

Организатор мошеннической схемы заключена под стражу. Ее пособникам избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Правительство МВД Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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