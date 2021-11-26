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26.11.2021 08:18
Рубрика: Общество

В Москве прием заявок на акселератор медицинских стартапов завершится 1 декабря

Текст: Любовь Проценко

Прием заявок на участие в акселераторе медицинских стартапов Future Healthcare, организованного Московским центром инновационных технологий в здравоохранении Комплекса социального развития, Медси и международным партнером TechTour, завершится 1 декабря. Это значит, что у потенциальных участников осталась одна неделя, чтобы подать заявки в акселератор. На данный момент подана 131 заявка от медицинских стартапов из России и Европы.

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"Мы завершаем прием заявок на участие в нашем акселераторе Future Healthcare через неделю. С сентября мы получили уже более 100 заявок, но будем рады, если к нашему проекту присоединятся еще больше команд с перспективными технологичными продуктами в сфере здравоохранения. Среди проектов, которые примут участие в акселераторе, уже видим интересные разработки - как, например, ios-приложение для анализа крови с помощью искусственного интеллекта или контактные линзы на основе биосенсорных технологий для диагностики и мониторинга внутриглазового давления", - рассказал генеральный директор Московского центра инновационных технологий в здравоохранении Вячеслав Шуленин.

Помимо прочих участие в акселераторе Future Healthcare примут следующие российские стартапы:

- Проект Celly.AI, команда которого занимается автоматизацией лабораторной микроскопии при помощи методов компьютерного зрения и искусственного интеллекта. Разработанное стартапом приложение в режиме реального времени автоматически распознает и подсчитывает клетки крови. Для проведения анализа крови используется смартфон и небольшая линза-адаптер.

- Проект Webiomed с системой прогнозной аналитики, определяющей у пациентов риски возникновения различных заболеваний. Искусственный интеллект обрабатывает обезличенные данные из медицинских карт.

- Проект Habilect, чья команда разработала бесконтактный медицинский комплекс для реабилитации, диагностики, дистанционной работы с пациентами и детального исследования движений пациентов. С помощью геймификации в процессе исследования разработчики планируют повысить уровень вовлечения пациентов в процесс восстановления после серьезных травм.

Кроме российских проектов на участие в акселераторе подали заявки и несколько европейских стартапов. Среди них:

- Проект NeuroNation (Германия) с приложением для тренировок умственных способностей пользователя и развития когнитивных навыков. Разработанные занятия помогают также при реабилитации после серьезных болезней и травм головного мозга.

Московские стартапы в сфере архитектуры и дизайна пройдут программу акселерации

- Проект Glakolens (Турция) с контактными линзами на основе биосенсорных технологий для диагностики и мониторинга внутриглазового давления у пациентов с глаукомой и людей из групп высокого риска.

- Проект Kelvin Health (Болгария), команда проводит скрининг и мониторинг различных отклонений и воспалительных процессов, связанных с раком молочной железы, сердечно-сосудистыми заболеваниями и другими социально значимыми заболеваниями с помощью анализа тепловизионных изображений искусственным интеллектом.

Future Healthcare - первый акселератор, в рамках которого стартапы смогут запустить пилоты в лучших медорганизациях Москвы и клиниках "Медси", получить обратную связь и заключение от медицинских специалистов, обучить и протестировать технологии на выборках медицинских данных и получить компенсацию затрат на пилотирование - до 2 млн рублей.

Среди направлений акселерационной программы - технологии анализа больших данных и применения искусственного интеллекта для поддержки принятия врачебных решений, медицинские приборы для сбора и анализа данных, сервисы удаленного мониторинга состояния пациентов и сервисы превентивной медицины, биохакинга, направленные на контроль здоровья пациентов.

Чтобы принять участие в акселераторе, у проекта должны быть готовый продукт или MVP (от англ. minimum viable product - минимально жизнеспособный продукт) и команда для его доработки, запуска и тестирования.

Подать заявку можно на сайте. Прием заявок завершится 1 декабря.

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