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26.11.2021 20:38
Рубрика: Культура

В Третьяковской галерее показали "Евангельские мотивы" Александра Иванова

Текст: Наталья Соколова
В Третьяковской галерее в Лаврушинском открылась выставка Александра Иванова "Библейские эскизы. Евангельские мотивы".

Вся графика известного художника находится в коллекции Третьяковской галереи, а это более 700 самостоятельных листов и около 40 альбомов.

Фото: Жанна Васильева
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"Евангельские мотивы" - выставка, завершающая показ уникального графического цикла Иванова "Библейские эскизы", в котором воплотились сложные художественно-философские искания художника в последнее десятилетие его жизни. По замыслу Иванова, эскизы предназначались для настенных росписей "в особо на то посвященном здании, разумеется, не в церкви". Евангельская тема - "жизнь и деяния Христа" - должна была предстать в окружении изображений ветхозаветных, исторических и мифологических сцен, а также библейских текстов. Композиции росписей складывались в сложную систему параллелей, взаимосвязей и сопоставлений. В "Библейских эскизах" выразились сложные художественно-философские поиски Иванова, связанные с важнейшими для художника вопросами - о миссии художника, о роли искусства и его воздействии на нравственное и духовное преобразование мира. Романтические утопии "Храм искусства" и "Храм философии" так и не были реализованы.

Выставка "Евангельские мотивы" посвящена событиям последних дней земной жизни Иисуса Христа, его трагической смерти и воскресения. Экспозиция включает сцены Тайной вечери, моления Христа в Гефсиманском саду, его поругания у первосвященника Каиафы. Контрасты освещения и яркие цветовые акценты придают этим листам особый драматизм. Несколько композиций рассказывает о происходящем в иерусалимской резиденции правителя Иудеи, римского наместника Пилата. В них запечатлены важные эпизоды - последний вопрос Пилата ("Христос перед Пилатом ("Откуда Ты?")"), его решение осудить Христа ("Предание Христа на распятие (Пилат умывает руки)"). Среди эскизов, повествующих о смерти Иисуса, особенно впечатляет сцена "Богоматерь, ученики Христа и женщины, следовавшие за ним, смотрят издали на распятие".

Продолжают евангельское повествование композиции на сюжеты чудесного воскресения Христа, его явлений ученикам и вознесения.

А завершают выставку сюжеты о распространении учения Христа.

Кроме того, посетителям предлагается видео, как бы выглядел интерьер здания с росписями, для которого и были созданы акварельные эскизы.

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