Владимирский губернатор поздравил лесотехнический колледж со столетием

Единственному во Владимирской области специализированному образовательному учреждению по подготовке кадров для лесной отрасли - Муромцевскому лесотехническому техникуму, исполнилось сто лет.

Поздравить педагогический коллектив и студентов техникума приехали врио губернатора Александр Авдеев и руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников.

- Мы очень гордимся тем, что продолжатели идей Карла Тюрмера и Владимира Храповицкого достойно представляют лесную отрасль, - подчеркнул Александр Авдеев. - Посетив учреждение, изучив его историю, пообщавшись с сотрудниками, я понял, что техникум учит еще большему - быть одной доброй семьей, хранить традиции и глубокое уважение к родной земле.

По словам главы региона, профессии лесной отрасли неизменно остаются востребованными, а в техникуме они совершенствуются и обретают новые, трендовые формы. У выпускников учреждения большие перспективы и важные задачи, пот ому что Владимирский край - лесной и нуждается в хороших кадрах.

Глава Рослесхоза поблагодарил руководство региона за подготовку крайне востребованных на рынке труда высококлассных специалистов, отметив, что за 100 лет техникум выпустил свыше 16 тысяч специалистов для лесного хозяйства страны.

- Многие сейчас трудятся в других регионах, среди них немало руководителей предприятий, работников научно-исследовательских институтов, органов управления лесным хозяйством, - добавил Иван Советников.

Александр Авдеев в сопровождении гендиректора Владимиро-Суздальского музея-заповедника Сергея Рыбакова также осмотрел архитектурно-парковый комплекс усадьбы Владимира Храповицкого, на базе которой в 1921 году техникум был основан. Регион намерен содействовать музею в решении имущественных и земельных вопросов.

- Совместно с Минкультуры, федеральными агентствами отработаем эти процедуры и в дальнейшем будем решать вопросы по усадьбе Храповицкого, - сообщил врио губернатора. - Она находится в тяжелом состоянии уже несколько десятилетний. Примеров адаптации подобных объектов не так много во всей стране. Вместе с музеем будем думать, как привлекать частные инвестиции, выходить на федеральное или совместное финансирование, чтобы хотя бы остановить разрушение зданий.

Справка "РГ

Муромцевский лесотехнический техникум был открыт в ноябре 1921 года в усадьбе лесопромышленника Владимира Храповицкого, который вместе с ученым-лесоводом Карлом Тюрмером занимался на ее территории лесовосстановлением и созданием рукотворного леса. Образовательная организация готовит специалистов по защите, охране и воспроизводству лесов, заготовке древесины и ее обработке, эксплуатации и ремонту машин лесного комплекса, строительству лесных дорог, планированию и учету с применением компьютерных технологий. Студенты и преподаватели учебного заведения ежегодно становятся победителями и призерами областных и межрегиональных конкурсов.