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26.11.2021 15:20

Жители Владимирской области сами определят куда направить бюджетные деньги

Работа над бюджетом-2022 в самом разгаре. Проект документа уже принят в первом чтении, определены основные параметры. Но впереди - самое главное: распределение денег на конкретные цели и объекты. Депутаты Законодательного Собрания приглашают всех жителей области включиться в работу и самим расставить важнейшие приоритеты.
Фото: Законодательное Собрание Владимирской области Фото: Законодательное Собрание Владимирской области
Фото: Законодательное Собрание Владимирской области

Сейчас, когда работа над бюджетом Владимирской области выходит на финишную прямую, самое время взяться за дело, что называется, "всем миром". Так считают депутаты Законодательного Собрания и приглашают каждого высказать свое мнение: на что в первую очередь следует направить расходы, где самые "больные" места и решение каких проблем откладывать больше нельзя.

Фото: Законодательное собрание Владимирской области
Бюджет Владимирской области прошел публичное обсуждение

По инициативе фракции "Единая Россия" в облпарламенте на сайте регионального отделения партии запущено голосование, принять участие, в котором может любой житель области. Разработчики предлагают 9 направлений, из которых следует выбрать самые приоритетные - для первоочередного бюджетного финансирования. Можно предложить и собственные варианты.

"Нам очень важно направить деньги именно туда, куда нужнее всего людям. При рассмотрении второго чтения для нас главным ориентиром будет мнение жителей. Мы намерены сформировать подлинно народный бюджет - такой, который будет "заточен" на решение насущных проблем людей", - поясняет суть инициативы председатель Законодательного Собрания Владимир Киселев.

Практика вовлечения жителей в бюджетный процесс уже опробована и дала отличный эффект. Те масштабные вложения, благодаря которым за сезон было отремонтировано более 350 км местных дорог - пожалуй, самый яркий и очевидный результат. Решение о выделении муниципалитетам 1,6 млрд. на дорожные работы было принято как раз по итогам аналогичного голосования.

К слову, дороги лидируют и сейчас. А еще в первых строчках - строительство и реконструкция поликлиник, ремонт школ и детских садов. Впрочем, голосование продолжается. В нем уже приняло участие порядка 19 тысяч жителей области. Еще есть время присоединиться и высказать собственное мнение. Депутаты уверяют, что оно в обязательном порядке будет учтено.

Пока, на момент принятия бюджета в первом чтении, определены только макроэкономические его показатели. Основные цифры таковы: доходы 78,5 млрд руб., расходы - 84,5 млрд. Таким образом, дефицит в 2022 г. составит 6 млрд руб. Депутаты считают этот уровень вполне приемлемым. А к 2024 году планируется прийти к полному балансу, свести дефицит к нулю.

Фото: Законодательное собрание Владимирской области

"В основном расходы - порядка 70% - направлены на социальную сферу. В это сложное в эпидемиологическом плане время больше 16 млрд руб. направляется на медицину. Все социальные обязательства обеспечены финансами; например, это индексация заработной платы бюджетникам, это выплаты детям от трех до семи лет, это выплаты за классное руководство - вместе с федеральными выплатами классные руководители будут получать по 9 тыс. руб. Предусмотрено строительство нескольких новых школ. Можно сказать, что этот бюджет - бюджет развития. За бюджетную обеспеченность региона в ближайшую трехлетку можно быть спокойными, а как получится осуществить развитие - покажет только время", - прокомментировал итоги первого чтения председатель бюджетного комитета Михаил Максюков.

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