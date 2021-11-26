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26.11.2021 15:16
Рубрика: Происшествия

Жителя Калужской области оштрафовали за клевету на умершего ветерана

Текст: Антон Валагин (Калуга)

Мировой суд в Сухиничах признал 33-летнего мужчину виновным в клевете на покойного ветерана войны и оштрафовал его на 700 тысяч рублей.

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В январе 2020 года в полицию обратились родственники умершего в 1981 году ветерана войны. Они наткнулись в Сети на статью, порочащую память их предка. Когда правоохранители нашли автора публикации, выяснилось, что некоторые факты и подробности тот выдумал. Это не помешало ему разместить свой материал как на личной странице в соцсетях, так и на странице сообщества, на которое фигурант был подписан, рассказали в УМВД по Калужской области.

Неудачливого историка признали виновным в клевете с использованием интернета и приговорили к крупному штрафу. Приговор вступил в законную силу.

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