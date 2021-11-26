Бизнесу дадут налоговые преференции на Курилах

Со следующего года новый бизнес, зарегистрированный на Курильских островах, в течение 20 лет, но не позднее конца 2046 года, не будет уплачивать налоги на прибыль и на имущество, земельный и транспортный налог, сообщил министр финансов Антон Силуанов. Страховые взносы для предприятий снизят до 7,6 процента. Это предусмотрено поправками в Налоговый кодекс, рассмотренными на заседании правительства.

Преференции будут предоставляться автоматически при соответствии организаций ряду критериев, подчеркнул глава Минфина:

- отсутствие обособленных подразделений за пределами Курильских островов;

- они не должны осуществлять посредническую деятельность, переработку подакцизных товаров и их производство, добычу углеводородов, а также вылов ценных видов ракообразных;

- доля доходов от пассивной деятельности организации не должна превышать 10 процентов от всех видов доходов.