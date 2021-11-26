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26.11.2021 05:30
Рубрика: Общество

Циклон принесет в Приморье дождь со снегом

Текст: Ольга Журман

На Приморский край вновь надвигается циклон с юга, объявлено штормовое предупреждение, сообщает Примгидромет.

Фото: Юрий Смитюк/ ТАСС
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Непогода накроет регион во второй половине дня 30 ноября. Почти на всей территории края ожидаются сильные осадки в виде снега и дождя. За 12 часов может выпасть 15-40 миллиметров.

В отдельных районах прогнозируют очень сильный дождь, который постепенно может перейти в снег. Это приведет к налипанию снега на провода и деревья, на дорогах ожидается гололедица, снежный накат. В континентальной части края возможны метели и снежные заносы, ветер усилится до 15-22 метров в секунду, на побережье порывы будут достигать 23-28 м/с.

Синоптики предполагают, что к концу дня 1 декабря погода в Приморье начнет улучшаться.

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