Циклон принесет в Приморье дождь со снегом

На Приморский край вновь надвигается циклон с юга, объявлено штормовое предупреждение, сообщает Примгидромет.

Непогода накроет регион во второй половине дня 30 ноября. Почти на всей территории края ожидаются сильные осадки в виде снега и дождя. За 12 часов может выпасть 15-40 миллиметров.

В отдельных районах прогнозируют очень сильный дождь, который постепенно может перейти в снег. Это приведет к налипанию снега на провода и деревья, на дорогах ожидается гололедица, снежный накат. В континентальной части края возможны метели и снежные заносы, ветер усилится до 15-22 метров в секунду, на побережье порывы будут достигать 23-28 м/с.

Синоптики предполагают, что к концу дня 1 декабря погода в Приморье начнет улучшаться.