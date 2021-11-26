Якутский властелин холода Чысхаан привился от COVID-19

Якутский Дед Мороз - властелин холода Чысхаан - привился от коронавируса. Сказочный персонаж получил вакцину "Спутник V".

- Приближается Новый год, не за горами праздничная суета. Все мы хотели бы встретить этот праздник в кругу друзей. Поэтому важно побеспокоиться о безопасности и здоровье, - приводит пресс-служба правительства республики слова Чысхаана.

Вакцинация прошла в преддверии старта фестиваля "Зима начинается с Якутии". Это главный зимний праздник республики. В его рамках состоятся фотоконкурс этнической одежды народов региона, гастрофестиваль, арт-шоу и другие мероприятия. А 1 декабря в Якутске первыми в стране зажгут новогоднюю елку.