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26.11.2021 07:24
Рубрика: Общество

Якутский властелин холода Чысхаан привился от COVID-19

Текст: Юлия Гарднер
Фото: Пресс-служба правительства РС (Я) Фото: Пресс-служба правительства РС (Я)
Фото: Пресс-служба правительства РС (Я)

Якутский Дед Мороз - властелин холода Чысхаан - привился от коронавируса. Сказочный персонаж получил вакцину "Спутник V".

Фото: Владимир Аносов/РГ
С 1 декабря в Сочи откроются новогодние пункты вакцинации

- Приближается Новый год, не за горами праздничная суета. Все мы хотели бы встретить этот праздник в кругу друзей. Поэтому важно побеспокоиться о безопасности и здоровье, - приводит пресс-служба правительства республики слова Чысхаана.

Вакцинация прошла в преддверии старта фестиваля "Зима начинается с Якутии". Это главный зимний праздник республики. В его рамках состоятся фотоконкурс этнической одежды народов региона, гастрофестиваль, арт-шоу и другие мероприятия. А 1 декабря в Якутске первыми в стране зажгут новогоднюю елку.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия Якутск Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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