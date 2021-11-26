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26.11.2021 05:52
Рубрика: Происшествия

Инспекторы приморского заповедника спасли водолаза-браконьера

Текст: Ольга Журман

Замерзающего водолаза у необитаемого острова Де-Ливрон нашли инспекторы Дальневосточного морского заповедника. Мужчина около четырех часов провел в холодной воде, после того как был высажен с катера для незаконной добычи морепродуктов, сообщила "РГ" начальник отдела по связям с общественностью ФГБУ "Земля леопарда" Мария Окулова.

Фото: Фото с видеорегистратора
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Спасенный был в полном водолазном снаряжении. Он привлек внимание инспекторов криком, а когда его подняли на борт, рассказал, что в акваторию заповедника его принесло течением.

Однако перед встречей с водолазом сотрудники резервата видели в окрестностях огни катера, который скрылся при их приближении. Поэтому не исключено, что водолаз был высажен в заповеднике для добычи морепродуктов. А вот забрать его в условленное время не получилось, скорее всего, друзья спасенного заметили инспекторов и поспешили ретироваться. Если бы мужчину не нашли, он мог бы всю ночь провести на необитаемом острове при минусовой температуре.

Инспекторы доставили водолаза на кордон и составили на него протокол о нарушении режима заповедника, а позже отвезли домой в поселок Славянка.

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