Минздрав Сахалина позвал журналистов на экскурсии в ковид-госпитали

Минздрав Сахалинской области готов организовать экскурсии в "красные зоны" ковидных моногоспиталей, сообщил ТАСС со ссылкой на главу ведомства Владимира Кузнецова.

На сегодняшнем брифинге министр сказал, что поддерживает главврачей крупных больниц России, написавших открытое письмо противникам вакцинации и предложивших им побывать в "красных зонах", чтобы своими глазами увидеть пациентов с коронавирусом, а также последствия, которые может вызывать заболевание.

"Мы абсолютно поддерживаем эту инициативу. И готовы устроить экскурсии и в "красные зоны" госпиталей, и даже к патологоанатомам. Конечно, с соблюдением всех мер предосторожности. У нас нет задачи заразить кого-нибудь", - сказал министр.

При этом он уточнил, что приглашает только журналистов. Пресс-туры могут быть организованы в ближайшее время.

По данным областного оперштаба, с начала пандемии в регионе зарегистрировано около 37,2 тысячи случаев заражения коронавирусом, 427 человек умерли. Вакцинированы около 200 тысяч человек.