На Камчатке женщина оставила ребенка на три часа в закрытой машине

В Камчатском крае полицейские привлекли к административной ответственности женщину, которая почти на три часа оставила сына в закрытом автомобиле. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

В отдел полиции Петропавловска-Камчатского поступила информация, что на улице Абеля в закрытой машине находится ребенок.

Прибывшие на место правоохранители действительно обнаружили на месте автомобиль Mitsubishi Outlander. На заднем сидении в автокресле сидел маленький мальчик, взрослых рядом не было. Полицейские несколько раз включали на машине сигнализацию, но хозяин так и не появился. В итоге они решили разбить стекло, и в этот момент подошла женщина, 34-летняя мать ребенка. Она рассказала, что была в салоне красоты, слышала, что срабатывала сигнализация, но не могла прервать процедуру.

"В общей сложности мальчик 2020 года рождения оставался в автомобиле один без присмотра 2 часа 50 минут", - подчеркнули в пресс-службе.

После профилактической беседы в отношении женщины был составлен протокол за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка.