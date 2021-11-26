Прокуратура проверит сообщение об игре на раздевание в сахалинской школе

Прокуратура Томаринского района Сахалинской области начала разбирательство после появления информации о том, что восьмиклассники на занятиях играли на раздевание при учителе.

"Проводится проверка по публикации СМИ "На Сахалине учитель провела со школьниками игру на раздевание", - сообщается на сайте ведомства.

В самой новости говорится о том, что несовершеннолетние играли во время занятий в присутствии педагога. Кто-то снял происходящее на видео. Запись дошла до родителей школьников, которые оказались возмущены случившимся. Ролик также разлетелся по социальным сетям. Учительница после инцидента уволилась.

Будет дана оценка исполнению законодательства об образовании и основных гарантиях прав ребенка. После этого прокуроры примут необходимые меры.