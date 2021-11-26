СК начал проверку после пропажи шести рыбаков в Хабаровском крае

Сотрудники Вяземского межрайонного отдела СУ СК по Хабаровскому краю начали проверку после пропажи рыбаков в районе имени Лазо. Об этом сообщает пресс-служба регионального следкома.

Напомним, 20 ноября шестеро мужчин отправились на рыбалку на реку Катэн и пропали. В четверг на их поиски выехала группа спасателей в составе пяти человек. Операцию сильно осложняет бездорожье, глубокий снег и отсутствие связи. Обследуют местность спасатели на снегоходе.

"Утрата связи с людьми могла произойти из-за установления в Хабаровском крае с 22 ноября неблагоприятных погодных условий, связанных с обильным снегопадом и сильным ветром", - говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.