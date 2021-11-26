В Амурской области ликвидировали финансовую пирамиду

Компанию для привлечения денег граждан под предлогом инвестирования их вкладов в сверхдоходные сферы и выплаты высоких процентов по сберегательным программам создал житель Благовещенска в феврале 2012 года.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что с 2013 по 2015 год филиалы этого кооператива функционировали в Тынде, Зее, Белогорске и поселке Новобурейском. Работники организации, не зная о замыслах руководителя, добросовестно исполняли свои обязанности. Они приглашали клиентов к участию в программах управления личными сбережениями, процентная ставка по которым значительно превышала среднюю, сложившуюся по вкладам в кредитно-финансовых учреждениях области, готовили договоры передачи личных сбережений граждан в кассу компании и другие необходимые для вступления в кооператив документы.

В СМИ была размещена реклама, которая содержала в себе заведомо ложные сведения о выплате высокого процентного дохода за использование принятых на хранение от граждан денег.

Был применен и типичный для каждой пирамиды метод - привлечение самими пайщиками клиентов из числа своих знакомых и родственников. При этом обещанный доход выплачивался инвесторам за счет средств недавно привлеченных членов кооператива.

Таким образом, мошеннику удалось завуалировать свою аферу и в течение длительного времени похищать крупные суммы у жителей области, распоряжаясь деньгами по своему усмотрению. Жертвами стали около 400 граждан, которые передали кооперативу в общей сложности около 200 миллионов рублей.

Афера вскрылась в августе 2015 года после того, как руководитель организации перестал выполнять взятые на себя обязательства и встревоженные пайщики стали обращаться в полицию. Были возбуждены несколько уголовных дел, которые в последующем соединены в одно производство.

Сейчас следственной частью следственного управления УМВД России по Амурской области окончено предварительное расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ.

Обвиняемый частично возместил обманутым гражданам ущерб, вернув им около 60 миллионов рублей. По ходатайству следователя на имущество и денежные средства фигуранта наложен арест на сумму около 17 миллионов рублей. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Благовещенский городской суд Амурской области для рассмотрения по существу.