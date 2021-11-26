В Бурятии возобновят прерванные из-за COVID-19 авиарейсы в Монголию

Самолеты из столицы Монголии вновь начнут летать в Улан-Удэ и обратно. Рейсы из Улан-Батора будет выполнять монгольская авиакомпания.

Полеты по этому маршруту перевозчик прекратил в начале 2020 года из-за пандемии коронавируса. Но на прошлой неделе в российском оперативном штабе по борьбе с COVID-19 сообщили, что авиасообщение с Монголией возобновляется.

"Первого декабря ждем представителя компании. Будут отлаживаться механизмы возобновления продаж билетов на рейс", - рассказал ТАСС генеральный директор международного аэропорта Байкал Дмитрий Гармаев.

Перелеты планируют начать с 4 декабря, первый рейс будет чартерным.