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26.11.2021 11:15
Рубрика: Общество

Стартовал фестиваль "Зима начинается в Якутии"

Текст: Юлия Гарднер

В Якутске начался фестиваль "Зима начинается в Якутии". Это главное культурное событие региона в холодное время года период, которое в условиях пандемии проходит одновременно в онлайн и в офлайн-форматах.

Фото: Пресс-служба правительства РС (Я)
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В рамках фестиваля состоится фотоконкурс этнической одежды, выставка народных промыслов "Серебряная чешуя", а также гастрономический фестиваль "Вкус Якутии". На последнем гости смогут отведать известные национальные блюда в современной подаче, к примеру, строганину.

Кроме того, пройдут спортивные соревнования по северному многоборью "Игры народов севера". Спортсмены померятся силами в метании аркана, прыжках через нарты, стрельбе из лазерной винтовки и перетаскивании мешка с рыбой.

Откроется и модный показ Arctic fashion show, где начинающие дизайнеры презентуют свои снежные коллекции. А вечером 1 декабря в Якутске по традиции первыми в стране зажгут новогоднюю елку. Это сделает властелин холода Чысхаан, якутский Дед Мороз. Он благословит круговорот жизни и нашлет живительный мороз для начала зимы.

- Благодаря фестивалю якутский холод стал одним из наиболее узнаваемых брендов. Национальные культура и быт привлекательны для туристов, поэтому сейчас перед нами задача - создать все условия для увеличения турпотока в республику. Наша цель - вернуться в "доковидный мир" и провести фестиваль в режиме реального времени, - отметил глава Якутии Айсен Николаев.

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