Во Владивостоке мужчину задержали за убийство и расчленение зятя

Жителя Владивостока задержали по подозрению в убийстве и расчленении своего зятя, сообщает пресс-служба СКР по Приморскому краю.

Пакет с фрагментами тела 41-летнего мужчины, который находился в розыске как пропавший без вести, 24 ноября в колодце на улице Пушкинской нашла горожанка.

По версии следствия, вечером 25 июня подозреваемый, будучи пьяным, повздорил со своим зятем. Подозреваемый обвинил родственника в краже миллиона рулей и пообещал, что убьет его, если тот не вернет деньги, а после выстрелил в него из неустановленного оружия. После совершения преступления он расчленил и спрятал тело.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 105 УК РФ "Убийство". Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.