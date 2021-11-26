За сутки в России подтверждено 34 690 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 7,1% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам: 1 Москва 3929

2 Московская область 1812

3 Санкт-Петербург 1704

4 Самарская область 1184

5 Краснодарский край 807

6 Воронежская область 765

7 Нижегородская область 731

8 Свердловская область 724

9 Красноярский край 711

10 Пермский край 691

11 Республика Башкортостан 674

12 Ростовская область 646

13 Челябинская область 642

14 Саратовская область 621

15 Республика Крым 618

16 Иркутская область 605

17 Хабаровский край 589

18 Омская область 586

19 Ставропольский край 526

20 Алтайский край 523

21 Смоленская область 476

22 Ульяновская область 472

23 Волгоградская область 451

24 Приморский край 448

25 Архангельская область 411

26 Ленинградская область 402

27 Липецкая область 400

28 Вологодская область 396

29 Новосибирская область 396

30 Пензенская область 383

31 Кемеровская область 378

32 Тверская область 375

33 Оренбургская область 358

34 Забайкальский край 347

35 Белгородская область 342

36 Калининградская область 336

37 Курская область 333

38 Республика Коми 332

39 Тюменская область 324

40 Орловская область 323

41 Новгородская область 314

42 Владимирская область 313

43 Брянская область 311

44 Удмуртская Республика 305

45 Ярославская область 278

46 Республика Карелия 268

47 Кировская область 263

48 Республика Саха (Якутия) 260

49 Астраханская область 255

50 Тульская область 255

51 Томская область 253

52 Амурская область 250

53 Республика Татарстан 249

54 Севастополь 248

55 Псковская область 245

56 Рязанская область 241

57 Ханты-Мансийский автономный округ 238

58 Мурманская область 235

59 Республика Бурятия 231

60 Ивановская область 212

61 Тамбовская область 210

62 Калужская область 208

63 Курганская область 199

64 Республика Дагестан 196

65 Костромская область 191

66 Республика Хакасия 175

67 Республика Чувашия 163

68 Республика Мордовия 158

69 Ямало-Ненецкий автономный округ 133

70 Республика Марий Эл 124

71 Кабардино-Балкарская Республика 114

72 Сахалинская область 102

73 Чеченская Республика 97

74 Республика Северная Осетия-Алания 94

75 Республика Адыгея 91

76 Республика Ингушетия 88

77 Карачаево-Черкесская Республика 84

78 Республика Тыва 57

79 Камчатский край 49

80 Еврейская автономная область 41

81 Магаданская область 38

82 Республика Алтай 35

83 Республика Калмыкия 25

84 Ненецкий автономный округ 14

85 Чукотский автономный округ 9 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 9 502 879 случаев (+0,37%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Калмыкия 0,08%

2. Республика Алтай 0,14%

3. Республика Тыва 0,19% За последние сутки подтверждено 1 235 смертей: Москва 94 Санкт-Петербург 64 Московская область 51 Краснодарский край 44 Ростовская область 39 Республика Башкортостан 38 Нижегородская область 38 Ставропольский край 37 Красноярский край 36 Воронежская область 35 Волгоградская область 34 Самарская область 34 Свердловская область 32 Челябинская область 30 Алтайский край 28 Иркутская область 26 Пермский край 24 Саратовская область 24 Тюменская область 24 Республика Крым 23 Рязанская область 21 Брянская область 18 Республика Чувашия 18 Оренбургская область 18 Пензенская область 18 Удмуртская Республика 17 Новосибирская область 17 Ульяновская область 16 Омская область 14 Липецкая область 13 Владимирская область 12 Тверская область 12 Севастополь 12 Республика Хакасия 12 Белгородская область 11 Вологодская область 11 Ханты-Мансийский автономный округ 11 Ивановская область 10 Тульская область 10 Республика Дагестан 10 Кабардино-Балкарская Республика 10 Республика Татарстан 10 Тамбовская область 9 Калининградская область 9 Забайкальский край 9 Калужская область 8 Орловская область 8 Смоленская область 8 Мурманская область 8 Республика Бурятия 8 Курская область 7 Ярославская область 7 Республика Коми 7 Псковская область 7 Чеченская Республика 7 Республика Мордовия 6 Хабаровский край 6 Ленинградская область 5 Астраханская область 5 Ямало-Ненецкий автономный округ 5 Приморский край 5 Республика Карелия 4 Новгородская область 4 Кемеровская область 4 Сахалинская область 4 Карачаево-Черкесская Республика 3 Курганская область 3 Республика Алтай 3 Томская область 3 Архангельская область 2 Республика Ингушетия 2 Республика Северная Осетия - Алания 2 Республика Марий Эл 2 Кировская область 2 Амурская область 2 Еврейская автономная область 2 Костромская область 1 Республика Адыгея 1 Республика Калмыкия 1 За весь период по России умерло 270 292 человека. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 36 145 человек: Москва 5136 Санкт-Петербург 3455 Московская область 2009 Краснодарский край 1294 Самарская область 1105 Челябинская область 990 Пермский край 702 Красноярский край 699 Республика Башкортостан 698 Омская область 689 Республика Крым 617 Ульяновская область 615 Ростовская область 614 Архангельская область 579 Севастополь 555 Алтайский край 525 Свердловская область 476 Волгоградская область 467 Брянская область 458 Нижегородская область 442 Калининградская область 440 Саратовская область 439 Хабаровский край 436 Ленинградская область 431 Ставропольский край 424 Иркутская область 419 Республика Саха (Якутия) 397 Смоленская область 392 Вологодская область 391 Республика Бурятия 388 Липецкая область 382 Приморский край 381 Забайкальский край 371 Пензенская область 322 Республика Хакасия 321 Республика Татарстан 312 Белгородская область 308 Тверская область 299 Воронежская область 298 Оренбургская область 297 Мурманская область 294 Псковская область 276 Рязанская область 271 Удмуртская Республика 264 Республика Карелия 263 Кемеровская область 255 Ханты-Мансийский автономный округ 251 Астраханская область 248 Тульская область 243 Тюменская область 231 Тамбовская область 230 Курская область 217 Орловская область 215 Калужская область 207 Новгородская область 204 Республика Дагестан 183 Костромская область 182 Ярославская область 173 Кировская область 159 Владимирская область 157 Республика Чувашия 142 Курганская область 136 Ивановская область 128 Республика Мордовия 120 Амурская область 115 Республика Коми 109 Кабардино-Балкарская Республика 101 Ямало-Ненецкий автономный округ 95 Карачаево-Черкесская Республика 94 Чеченская Республика 91 Республика Марий Эл 91 Новосибирская область 91 Республика Северная Осетия - Алания 88 Сахалинская область 87 Республика Ингушетия 83 Республика Алтай 82 Томская область 79 Республика Тыва 69 Республика Адыгея 66 Еврейская автономная область 57 Камчатский край 35 Магаданская область 32 Республика Калмыкия 29 Чукотский автономный округ 19 Ненецкий автономный округ 10 За весь период выписано по выздоровлении по России - 8 200 971. ВОЗ изучит воздействие нового штамма коронавируса на вакцины