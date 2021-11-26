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26.11.2021 11:10
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 34 690 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 34 690 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 7,1% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам:
  • 1 Москва 3929
  • 2 Московская область 1812
  • 3 Санкт-Петербург 1704
  • 4 Самарская область 1184
  • 5 Краснодарский край 807
  • 6 Воронежская область 765
  • 7 Нижегородская область 731
  • 8 Свердловская область 724
  • 9 Красноярский край 711
  • 10 Пермский край 691
  • 11 Республика Башкортостан 674
  • 12 Ростовская область 646
  • 13 Челябинская область 642
  • 14 Саратовская область 621
  • 15 Республика Крым 618
  • 16 Иркутская область 605
  • 17 Хабаровский край 589
  • 18 Омская область 586
  • 19 Ставропольский край 526
  • 20 Алтайский край 523
  • 21 Смоленская область 476
  • 22 Ульяновская область 472
  • 23 Волгоградская область 451
  • 24 Приморский край 448
  • 25 Архангельская область 411
  • 26 Ленинградская область 402
  • 27 Липецкая область 400
  • 28 Вологодская область 396
  • 29 Новосибирская область 396
  • 30 Пензенская область 383
  • 31 Кемеровская область 378
  • 32 Тверская область 375
  • 33 Оренбургская область 358
  • 34 Забайкальский край 347
  • 35 Белгородская область 342
  • 36 Калининградская область 336
  • 37 Курская область 333
  • 38 Республика Коми 332
  • 39 Тюменская область 324
  • 40 Орловская область 323
  • 41 Новгородская область 314
  • 42 Владимирская область 313
  • 43 Брянская область 311
  • 44 Удмуртская Республика 305
  • 45 Ярославская область 278
  • 46 Республика Карелия 268
  • 47 Кировская область 263
  • 48 Республика Саха (Якутия) 260
  • 49 Астраханская область 255
  • 50 Тульская область 255
  • 51 Томская область 253
  • 52 Амурская область 250
  • 53 Республика Татарстан 249
  • 54 Севастополь 248
  • 55 Псковская область 245
  • 56 Рязанская область 241
  • 57 Ханты-Мансийский автономный округ 238
  • 58 Мурманская область 235
  • 59 Республика Бурятия 231
  • 60 Ивановская область 212
  • 61 Тамбовская область 210
  • 62 Калужская область 208
  • 63 Курганская область 199
  • 64 Республика Дагестан 196
  • 65 Костромская область 191
  • 66 Республика Хакасия 175
  • 67 Республика Чувашия 163
  • 68 Республика Мордовия 158
  • 69 Ямало-Ненецкий автономный округ 133
  • 70 Республика Марий Эл 124
  • 71 Кабардино-Балкарская Республика 114
  • 72 Сахалинская область 102
  • 73 Чеченская Республика 97
  • 74 Республика Северная Осетия-Алания 94
  • 75 Республика Адыгея 91
  • 76 Республика Ингушетия 88
  • 77 Карачаево-Черкесская Республика 84
  • 78 Республика Тыва 57
  • 79 Камчатский край 49
  • 80 Еврейская автономная область 41
  • 81 Магаданская область 38
  • 82 Республика Алтай 35
  • 83 Республика Калмыкия 25
  • 84 Ненецкий автономный округ 14
  • 85 Чукотский автономный округ 9

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 9 502 879 случаев (+0,37%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  • 1. Республика Калмыкия 0,08%
  • 2. Республика Алтай 0,14%
  • 3. Республика Тыва 0,19%
За последние сутки подтверждено 1 235 смертей:
  1. Москва 94
  2. Санкт-Петербург 64
  3. Московская область 51
  4. Краснодарский край 44
  5. Ростовская область 39
  6. Республика Башкортостан 38
  7. Нижегородская область 38
  8. Ставропольский край 37
  9. Красноярский край 36
  10. Воронежская область 35
  11. Волгоградская область 34
  12. Самарская область 34
  13. Свердловская область 32
  14. Челябинская область 30
  15. Алтайский край 28
  16. Иркутская область 26
  17. Пермский край 24
  18. Саратовская область 24
  19. Тюменская область 24
  20. Республика Крым 23
  21. Рязанская область 21
  22. Брянская область 18
  23. Республика Чувашия 18
  24. Оренбургская область 18
  25. Пензенская область 18
  26. Удмуртская Республика 17
  27. Новосибирская область 17
  28. Ульяновская область 16
  29. Омская область 14
  30. Липецкая область 13
  31. Владимирская область 12
  32. Тверская область 12
  33. Севастополь 12
  34. Республика Хакасия 12
  35. Белгородская область 11
  36. Вологодская область 11
  37. Ханты-Мансийский автономный округ 11
  38. Ивановская область 10
  39. Тульская область 10
  40. Республика Дагестан 10
  41. Кабардино-Балкарская Республика 10
  42. Республика Татарстан 10
  43. Тамбовская область 9
  44. Калининградская область 9
  45. Забайкальский край 9
  46. Калужская область 8
  47. Орловская область 8
  48. Смоленская область 8
  49. Мурманская область 8
  50. Республика Бурятия 8
  51. Курская область 7
  52. Ярославская область 7
  53. Республика Коми 7
  54. Псковская область 7
  55. Чеченская Республика 7
  56. Республика Мордовия 6
  57. Хабаровский край 6
  58. Ленинградская область 5
  59. Астраханская область 5
  60. Ямало-Ненецкий автономный округ 5
  61. Приморский край 5
  62. Республика Карелия 4
  63. Новгородская область 4
  64. Кемеровская область 4
  65. Сахалинская область 4
  66. Карачаево-Черкесская Республика 3
  67. Курганская область 3
  68. Республика Алтай 3
  69. Томская область 3
  70. Архангельская область 2
  71. Республика Ингушетия 2
  72. Республика Северная Осетия - Алания 2
  73. Республика Марий Эл 2
  74. Кировская область 2
  75. Амурская область 2
  76. Еврейская автономная область 2
  77. Костромская область 1
  78. Республика Адыгея 1
  79. Республика Калмыкия 1

За весь период по России умерло 270 292 человека.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 36 145 человек:
  1. Москва 5136
  2. Санкт-Петербург 3455
  3. Московская область 2009
  4. Краснодарский край 1294
  5. Самарская область 1105
  6. Челябинская область 990
  7. Пермский край 702
  8. Красноярский край 699
  9. Республика Башкортостан 698
  10. Омская область 689
  11. Республика Крым 617
  12. Ульяновская область 615
  13. Ростовская область 614
  14. Архангельская область 579
  15. Севастополь 555
  16. Алтайский край 525
  17. Свердловская область 476
  18. Волгоградская область 467
  19. Брянская область 458
  20. Нижегородская область 442
  21. Калининградская область 440
  22. Саратовская область 439
  23. Хабаровский край 436
  24. Ленинградская область 431
  25. Ставропольский край 424
  26. Иркутская область 419
  27. Республика Саха (Якутия) 397
  28. Смоленская область 392
  29. Вологодская область 391
  30. Республика Бурятия 388
  31. Липецкая область 382
  32. Приморский край 381
  33. Забайкальский край 371
  34. Пензенская область 322
  35. Республика Хакасия 321
  36. Республика Татарстан 312
  37. Белгородская область 308
  38. Тверская область 299
  39. Воронежская область 298
  40. Оренбургская область 297
  41. Мурманская область 294
  42. Псковская область 276
  43. Рязанская область 271
  44. Удмуртская Республика 264
  45. Республика Карелия 263
  46. Кемеровская область 255
  47. Ханты-Мансийский автономный округ 251
  48. Астраханская область 248
  49. Тульская область 243
  50. Тюменская область 231
  51. Тамбовская область 230
  52. Курская область 217
  53. Орловская область 215
  54. Калужская область 207
  55. Новгородская область 204
  56. Республика Дагестан 183
  57. Костромская область 182
  58. Ярославская область 173
  59. Кировская область 159
  60. Владимирская область 157
  61. Республика Чувашия 142
  62. Курганская область 136
  63. Ивановская область 128
  64. Республика Мордовия 120
  65. Амурская область 115
  66. Республика Коми 109
  67. Кабардино-Балкарская Республика 101
  68. Ямало-Ненецкий автономный округ 95
  69. Карачаево-Черкесская Республика 94
  70. Чеченская Республика 91
  71. Республика Марий Эл 91
  72. Новосибирская область 91
  73. Республика Северная Осетия - Алания 88
  74. Сахалинская область 87
  75. Республика Ингушетия 83
  76. Республика Алтай 82
  77. Томская область 79
  78. Республика Тыва 69
  79. Республика Адыгея 66
  80. Еврейская автономная область 57
  81. Камчатский край 35
  82. Магаданская область 32
  83. Республика Калмыкия 29
  84. Чукотский автономный округ 19
  85. Ненецкий автономный округ 10

За весь период выписано по выздоровлении по России - 8 200 971.

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