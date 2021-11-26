За сутки в России подтверждено 34 690 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 7,1% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам:
- 1 Москва 3929
- 2 Московская область 1812
- 3 Санкт-Петербург 1704
- 4 Самарская область 1184
- 5 Краснодарский край 807
- 6 Воронежская область 765
- 7 Нижегородская область 731
- 8 Свердловская область 724
- 9 Красноярский край 711
- 10 Пермский край 691
- 11 Республика Башкортостан 674
- 12 Ростовская область 646
- 13 Челябинская область 642
- 14 Саратовская область 621
- 15 Республика Крым 618
- 16 Иркутская область 605
- 17 Хабаровский край 589
- 18 Омская область 586
- 19 Ставропольский край 526
- 20 Алтайский край 523
- 21 Смоленская область 476
- 22 Ульяновская область 472
- 23 Волгоградская область 451
- 24 Приморский край 448
- 25 Архангельская область 411
- 26 Ленинградская область 402
- 27 Липецкая область 400
- 28 Вологодская область 396
- 29 Новосибирская область 396
- 30 Пензенская область 383
- 31 Кемеровская область 378
- 32 Тверская область 375
- 33 Оренбургская область 358
- 34 Забайкальский край 347
- 35 Белгородская область 342
- 36 Калининградская область 336
- 37 Курская область 333
- 38 Республика Коми 332
- 39 Тюменская область 324
- 40 Орловская область 323
- 41 Новгородская область 314
- 42 Владимирская область 313
- 43 Брянская область 311
- 44 Удмуртская Республика 305
- 45 Ярославская область 278
- 46 Республика Карелия 268
- 47 Кировская область 263
- 48 Республика Саха (Якутия) 260
- 49 Астраханская область 255
- 50 Тульская область 255
- 51 Томская область 253
- 52 Амурская область 250
- 53 Республика Татарстан 249
- 54 Севастополь 248
- 55 Псковская область 245
- 56 Рязанская область 241
- 57 Ханты-Мансийский автономный округ 238
- 58 Мурманская область 235
- 59 Республика Бурятия 231
- 60 Ивановская область 212
- 61 Тамбовская область 210
- 62 Калужская область 208
- 63 Курганская область 199
- 64 Республика Дагестан 196
- 65 Костромская область 191
- 66 Республика Хакасия 175
- 67 Республика Чувашия 163
- 68 Республика Мордовия 158
- 69 Ямало-Ненецкий автономный округ 133
- 70 Республика Марий Эл 124
- 71 Кабардино-Балкарская Республика 114
- 72 Сахалинская область 102
- 73 Чеченская Республика 97
- 74 Республика Северная Осетия-Алания 94
- 75 Республика Адыгея 91
- 76 Республика Ингушетия 88
- 77 Карачаево-Черкесская Республика 84
- 78 Республика Тыва 57
- 79 Камчатский край 49
- 80 Еврейская автономная область 41
- 81 Магаданская область 38
- 82 Республика Алтай 35
- 83 Республика Калмыкия 25
- 84 Ненецкий автономный округ 14
- 85 Чукотский автономный округ 9
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 9 502 879 случаев (+0,37%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Республика Калмыкия 0,08%
- 2. Республика Алтай 0,14%
- 3. Республика Тыва 0,19%
За последние сутки подтверждено 1 235 смертей:
- Москва 94
- Санкт-Петербург 64
- Московская область 51
- Краснодарский край 44
- Ростовская область 39
- Республика Башкортостан 38
- Нижегородская область 38
- Ставропольский край 37
- Красноярский край 36
- Воронежская область 35
- Волгоградская область 34
- Самарская область 34
- Свердловская область 32
- Челябинская область 30
- Алтайский край 28
- Иркутская область 26
- Пермский край 24
- Саратовская область 24
- Тюменская область 24
- Республика Крым 23
- Рязанская область 21
- Брянская область 18
- Республика Чувашия 18
- Оренбургская область 18
- Пензенская область 18
- Удмуртская Республика 17
- Новосибирская область 17
- Ульяновская область 16
- Омская область 14
- Липецкая область 13
- Владимирская область 12
- Тверская область 12
- Севастополь 12
- Республика Хакасия 12
- Белгородская область 11
- Вологодская область 11
- Ханты-Мансийский автономный округ 11
- Ивановская область 10
- Тульская область 10
- Республика Дагестан 10
- Кабардино-Балкарская Республика 10
- Республика Татарстан 10
- Тамбовская область 9
- Калининградская область 9
- Забайкальский край 9
- Калужская область 8
- Орловская область 8
- Смоленская область 8
- Мурманская область 8
- Республика Бурятия 8
- Курская область 7
- Ярославская область 7
- Республика Коми 7
- Псковская область 7
- Чеченская Республика 7
- Республика Мордовия 6
- Хабаровский край 6
- Ленинградская область 5
- Астраханская область 5
- Ямало-Ненецкий автономный округ 5
- Приморский край 5
- Республика Карелия 4
- Новгородская область 4
- Кемеровская область 4
- Сахалинская область 4
- Карачаево-Черкесская Республика 3
- Курганская область 3
- Республика Алтай 3
- Томская область 3
- Архангельская область 2
- Республика Ингушетия 2
- Республика Северная Осетия - Алания 2
- Республика Марий Эл 2
- Кировская область 2
- Амурская область 2
- Еврейская автономная область 2
- Костромская область 1
- Республика Адыгея 1
- Республика Калмыкия 1
За весь период по России умерло 270 292 человека.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 36 145 человек:
- Москва 5136
- Санкт-Петербург 3455
- Московская область 2009
- Краснодарский край 1294
- Самарская область 1105
- Челябинская область 990
- Пермский край 702
- Красноярский край 699
- Республика Башкортостан 698
- Омская область 689
- Республика Крым 617
- Ульяновская область 615
- Ростовская область 614
- Архангельская область 579
- Севастополь 555
- Алтайский край 525
- Свердловская область 476
- Волгоградская область 467
- Брянская область 458
- Нижегородская область 442
- Калининградская область 440
- Саратовская область 439
- Хабаровский край 436
- Ленинградская область 431
- Ставропольский край 424
- Иркутская область 419
- Республика Саха (Якутия) 397
- Смоленская область 392
- Вологодская область 391
- Республика Бурятия 388
- Липецкая область 382
- Приморский край 381
- Забайкальский край 371
- Пензенская область 322
- Республика Хакасия 321
- Республика Татарстан 312
- Белгородская область 308
- Тверская область 299
- Воронежская область 298
- Оренбургская область 297
- Мурманская область 294
- Псковская область 276
- Рязанская область 271
- Удмуртская Республика 264
- Республика Карелия 263
- Кемеровская область 255
- Ханты-Мансийский автономный округ 251
- Астраханская область 248
- Тульская область 243
- Тюменская область 231
- Тамбовская область 230
- Курская область 217
- Орловская область 215
- Калужская область 207
- Новгородская область 204
- Республика Дагестан 183
- Костромская область 182
- Ярославская область 173
- Кировская область 159
- Владимирская область 157
- Республика Чувашия 142
- Курганская область 136
- Ивановская область 128
- Республика Мордовия 120
- Амурская область 115
- Республика Коми 109
- Кабардино-Балкарская Республика 101
- Ямало-Ненецкий автономный округ 95
- Карачаево-Черкесская Республика 94
- Чеченская Республика 91
- Республика Марий Эл 91
- Новосибирская область 91
- Республика Северная Осетия - Алания 88
- Сахалинская область 87
- Республика Ингушетия 83
- Республика Алтай 82
- Томская область 79
- Республика Тыва 69
- Республика Адыгея 66
- Еврейская автономная область 57
- Камчатский край 35
- Магаданская область 32
- Республика Калмыкия 29
- Чукотский автономный округ 19
- Ненецкий автономный округ 10
За весь период выписано по выздоровлении по России - 8 200 971.