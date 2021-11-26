Дмитрий Азаров провел очередную встречу с предпринимателями региона

25 ноября губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, как и обещал, вновь встретился с бизнес-сообществом региона для обсуждения и выработки дополнительных мер поддержки наиболее пострадавших в период пандемии отраслей экономики.

Напомним, в регионе действовал режим нерабочих дней, при этом они были введены на неделю раньше, чем в целом по стране - с 25 октября по 7 ноября.

- Мы, как и в прошлом году, вновь сталкиваемся со сложной ситуацией, когда есть потери для бизнеса, связанные с ограничительными мерами, направленными на предотвращение распространения инфекции, сохранение жизни и здоровья людей. Понятно, что государственная, региональная помощь важна бизнесу, - подчеркнул Дмитрий Азаров в начале встречи. - В сложившейся обстановке мы обязаны позаботиться, в первую очередь, о жизни и здоровье людей, и вместе с вами обсудить меры поддержки, которые помогут стабилизировать ситуацию, сохранить бизнес, дать возможность развиваться предпринимательству. В этом залог развития региона, повышения доходов семей жителей Самарской области.

Временные ограничения из-за распространения коронавируса негативно влияют на работу целого ряда организаций и предприятий. В наибольшей степени это коснулось объектов физкультуры и спорта, гостиниц, организаций сферы общественного питания, торговли и услуг.

Для помощи наиболее пострадавшим отраслям экономики действуют меры поддержки как на федеральном, так и на региональном уровне. На уровне страны принято решение о выдаче грантов за простои в нерабочие дни для предприятий малого и среднего бизнеса на частичную компенсацию расходов на зарплату в расчете 1 МРОТ на человека. От Самарской области поступило свыше 10 700 заявок. Свыше 8000 предпринимателей уже получили выплаты на общую сумму почти 6 миллионов рублей. Таким образом поддержано более 46,5 тысяч работников.

Кроме того, действует программа ФОТ 3.0, благодаря которой предприниматели могут получить льготный кредит по ставке 3% на восстановление деятельности. Всего было подано свыше 900 заявок, из них 392 кредита на общую сумму около 1,5 млрд рублей уже одобрено.

- Мы заинтересованы в том, чтобы самарский бизнес в наибольшей степени получил эти меры поддержки, - подчеркнул губернатор, обращаясь к бизнес-сообществу. - Необходимо помочь каждому предпринимателю их получить. Глава региона отметил, что в этом вопросе ключевая роль отводится министерству экономического развития и инвестиций региона, а также центру "Мой бизнес". На его портале можно найти всю необходимую информацию о действующих мерах поддержки МСП и получить консультацию специалистов.

- Еще есть время, чтобы подать заявку по грантам до 15 декабря, по программе ФОТ 3.0 - до 30 декабря текущего года. Время идет, и откладывать это на последний день совершенно точно не стоит. Мы будем стараться максимально поддержать бизнес в этой непростой ситуации. Ведь речь идет не только о финансовых показателях субъектов МСП, но и о благополучии сотрудников предприятий, о семьях наших земляков, - акцентировал Дмитрий Азаров.

Целый ряд мер поддержки приняты и на региональном уровне. Гарантийный фонд Самарской области утвердил антикризисную программу для предприятий пострадавших отраслей. Представители малого и среднего бизнеса могут обратиться за микрозаймом до 1 млн рублей сроком на два года по максимально низкой ставке - 1% годовых. Финансовый продукт предполагает пониженное залоговое обеспечение в размере 50% от суммы займа.

Важно, что пониженная ставка в размере 1% годовых также действует для самозанятых граждан. На сегодняшний день регионе зарегистрировано 86,3 тыс. самозанятых, что на 46,3 тыс. человек превышает значение прошлого года. За 10 месяцев текущего года их общий суммарный доход составил более 12,5 млрд рублей, налоговые поступления достигли 176 млн рублей.

Помимо прочего, Государственный Фонд развития промышленности Самарской области реализует несколько программ финансирования инвестиционных проектов, в том числе совместные займы с Фондом развития промышленности РФ. Сумма займа - от 20 до 100 млн рублей по ставке 1 или 3% в зависимости от выбранной программы и залогового обеспечения. Срок до 5 лет с возможностью отсрочки по оплате основного долга на 3 года. Предоставляются и региональные займы суммой от 5 до 15 млн рублей по ставке 2 или 3% в зависимости от залогового обеспечения. Срок также до 5 лет с возможностью отсрочки по оплате основного долга на 1 год.

Предполагая возможность негативного прогноза влияния пандемии на бизнес, еще летом в регионе был принят Закон, предусматривающий троекратное снижение ставок по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения для отдельных категорий налогоплательщиков. Воспользоваться льготой могут субъекты МСП из пострадавших отраслей, у которых уровень доходов снизился на 20% и более по отношению к уровню доходов за 2019 года и предельный размер дохода которых за 2021 год не превысит 50 миллионов рублей.

Также льготным налогообложением могут воспользоваться вновь созданные индивидуальные предприниматели, местом осуществления деятельности которых являются населенные пункты с численностью населения до 5000 человек. Для предпринимателей, которые только зарегистрировали свою деятельность и приобрели патент или применяют "упрощенку", действуют "налоговые каникулы". Их действие продлевается до 31 декабря 2023 года. Кроме того, в Самарской области также действует закон по увеличению вычета из площади недвижимого имущества (со 150 до 250 кв.м.), облагаемого по кадастровой стоимости. Более подробно с этими мерами поддержки можно также ознакомиться на сайте "Мой бизнес".

Комментарий

Дмитрий Азаров, губернатор Самарской области:

- Рассчитываю, что в таком конструктивном ключе мы сможем находить наиболее эффективные решения для поддержки бизнеса в это непростое время. Я понимаю, что вам сложно. Мы постараемся максимально создать условия и поддержать там, где ситуация наиболее критичная. Нельзя терять бизнес в этот период, перспективы должны быть - вы нужны Самарской области.