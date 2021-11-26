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26.11.2021 17:28
Рубрика: Власть

"Феррони" откроет первый НИОКР-центр в "Жигулевской долине"

Текст: Олег Дмитриев (Самара)
25 ноября фонд "Сколково" (Группа ВЭБ.РФ) и компания "Феррони" подписали соглашение о партнерстве и создании первого партнерского исследовательского центра на площадке регионального оператора "Сколково" - технопарка "Жигулевская долина".

Работа центра научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) будет сосредоточена на передовых технологиях "умных" дверей и замков, а также технологиях автоматизации производства. Первоочередным фокусом выбраны новые материалы (в том числе материалы, используемые при производстве РЭА), сенсорика, промышленная робототехника, системы визуализации данных и системы управления производственными процессам, MES и ERP, производственная бизнес-аналитика.

Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области
Выручка резидентов ОЭЗ "Тольятти" с начала года превысила 7 миллиардов рублей

- Компания "Феррони" - стратегический партнер для Самарской области. В сентябре мы запустили крупнейший в стране завод по производству входных дверей, а сегодня инвестор реализует свои дальнейшие планы по развитию на площадке нашего региона, и мы рады, что компания доверяет команде губернатора Дмитрия Азарова. Со своей стороны мы всегда готовы оказывать инвестору всестороннюю поддержку. Создание условий для успешной реализации проектов частного бизнеса - наш безусловный приоритет, - сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

По информации заместителя директора по партнерам департамента регионального развития фонда "Сколково" Олега Макарова, фонд "Сколково" уже сотрудничает с компанией "Феррони" по нескольким направлениям: поиск технологических решений в РФ и за рубежом, совместное определение целей и инструментов для осуществления компанией собственных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, продвижение инновационной продукции на площадках фонда, а также обучение партнёров компании по работе с продуктами компании. Соглашение стало фактическим отражением важности векторов сотрудничества и готовности сторон совместно двигаться в развитии данных направлений.

В сентябре 2021 года компания официально открыла производственную площадку на территории опережающего социально-экономического развития "Тольятти" и теперь планирует стать вертикально интегрированной компанией. Предприятие планирует выпускать более полутора миллионов дверей в год.

По словам генерального директора группы компаний "Феррони" Марины Павловой, для развития экосистемы компании требуется внедрение передовых инновационных технологий, а также стратегический интеллектуальный партнер, которым и является фонд "Сколково":

- Технопарк "Жигулевская долина" выбран точкой приложения, так как в Тольятти размещено наше производство. Компания в постоянном режиме занимается научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами, а также их внедрением. Сейчас сформирована дорожная карта по запуску акселератора по направлениям: техническое зрение, автоматизация и роботизация процессов, биометрические системы доступа. Надеемся на скорейший старт программы и внедрение передовых технологических решений.

Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области
Технопарк "Жигулевская долина" пополнится 20-ю новыми резидентами

Современные двери - это уже сложные биометрические системы, системы контроля доступа, цифровые двойники. А также, роботизированные линии производства, роботизированные пункты выдачи. Решение этих задач компания видит как в передовых инструментах конструирования и обучения, так и в области электронной коммерции, собственных системах "Умный дом", а также в собственной радиоэлектронной аппаратуре и компонентной базе.

- Взаимодействие с индустриальными партнерами - одна из наших целевых задач, как оператора экосистемы инноваций Самарской области. Наше сотрудничество с группой компаний "Феррони" очень разноплановое - это и программы технопарка "Жигулевская долина", и наши общие трехсторонние проекты с фондом "Сколково". Взаимодействие идет по нарастающей и уже в ближайшем будущем наш технопарк пополнится еще одним важным для региона проектом, - прокомментировал руководитель оператора инновационной деятельности региона ГАУ "ЦИК СО" Александр Сергиенко.

Напомним, в Самарской области всестороннюю поддержку бизнесу в режим "одного окна" оказывает Агентство по привлечению инвестиций.

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