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26.11.2021 12:45

Новорожденным в Чувашии подарят комплекты с национальной вышивкой

Текст: Сергей Кирсанов
Родителям новорожденных, появившихся на свет в День чувашской вышивки, вручат детские комплекты с национальным орнаментом. Их глава республики Олег Николаев накануне передал главным врачам перинатальных центров.
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии

Мероприятие состоялось в музее чувашской вышивки в Чебоксарах. По словам Николаева, День чувашской выставки, учрежденный в республике год назад, способствует развитию традиций чувашского народа, культуры и языка. К слову, тогда же поддержке Союза женщин Чувашии и зародилась традиция вручать рожденным в знаменательную дату распашонки, расшитые национальными узорами с добрыми пожеланиями.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
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Сохранение и развитие вышивки является одной из приоритетных задач государственной культурной политики Чувашии. Музей чувашской вышивки является единственным в России, в этом году на его базе открыта Национальная школа чувашской вышивки.

Глава Чувашии ознакомился с выставкой "И дивный видится узор" мастера народных художественных промыслов республики Любови Вазюковой. Вышивальщица уже 40 лет с продвигает это искусство по всей стране и миру.

На выставке представлены традиционные вышитые изделия, выполненные в разной технике: полотенца, скатерти, платки жениха, салфетки, масмаки. Любовь Степановна работает как художник - адаптирует чувашскую вышивку для современной одежды, вечерних платьев, при этом оставаясь в рамках традиционных канонов. Большой интерес представляют утилитарные и сувенирные предметы мастера: вышитая шахматная доска, сумки-шопперы, часы, лампа с абажуром, подушки. На выставке можно увидеть кукол в национальной одежде, вышитые скопированные портреты Нарспи и Константина Иванова.

В своем творчестве Любовь Вазюкова использует не только чувашские швы, но и хардангер, владимирскую гладь, вышивку крестом, бисером.

Вышивальщица принимает активное участие в республиканских, региональных, всероссийских, международных выставках и конкурсах народного искусства и художественных промыслов. Коллекция созданных мастером работ насчитывает более 100 изделий и ежегодно выставляется в музеях и картинных галереях Чувашии.

В регионах Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Чувашская республика Чувашия – точки роста

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