Новости

Письмо Екатерины II о прививках от оспы оценили в 1,2 млн фунтов стерлингов 07:10
Мультфильм "Суворов: Великое путешествие" выйдет в марте 2022 года 07:00
Гинцбург заявил об отсутствии жалоб на подделку вакцин 06:46
В Бурятии возобновят прерванные из-за COVID-19 авиарейсы в Монголию 06:12
Хирург предупредил об опасности COVID-19 для пациентов с варикозом 06:05
В Кузбассе возобновлены горноспасательные работы на шахте "Листвяжная" 06:03
Инспекторы приморского заповедника спасли водолаза-браконьера 05:52
Иммунолог рассказал о принципе действия вакцины для подростков "Спутник М" 05:32
Циклон принесет в Приморье дождь со снегом 05:30
СМИ: Американская торговая палата попросила госдеп признать "Спутник V" 05:13
При аварии на шахте "Листвяжная" погибли 52 человека 05:03
В Канаде заявили о рекордном за 30 лет количестве убийств 04:28
В Чили разрешили вакцинировать от COVID-19 детей с трех лет 03:55
Глава Петербурга назвал срок достижения коллективного иммунитета 03:30
СК начал проверку после пропажи шести рыбаков в Хабаровском крае 03:23
Байден заявил о возвращении Америки после пандемии COVID-19 02:53
Израиль и Британия внесли страны Африки в "красный" список из-за нового штамма 02:25
Передача Головина помогла "Монако" обыграть "Реал Сосьедад" и выйти в плей-офф 02:15
ВОЗ изучит воздействие нового штамма коронавируса на вакцины 01:51
"Зенит" уступил "Панатинаикосу" в Евролиге 01:43
"Спартак" занимает второе место в группе перед последним туром Лиги Европы 01:30
Власти Канады в начале 2022 г. одобрят вакцину от COVID для детей 2-3 лет 00:18
Будущий канцлер Шольц высказался против введения локдауна 25.11.2021
ЦСКА вырвал победу в матче с "Баварией" в Евролиге 25.11.2021
Нелегальные мигранты устроили бунт в центре для иностранцев в Польше 25.11.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
За что работодатели могут штрафовать сотрудников
За что работодатели могут штрафовать сотрудников
Туроператоры открыли ранние бронирования на 2022 год
Туроператоры открыли ранние бронирования на 2022 год
Как будет работать система QR-пропусков
Как будет работать система QR-пропусков
26.11.2021 06:47
Рубрика: Общество

Солдат копит силы

Бессонница взята под контроль
Текст: Ольга Дмитренко (Самара)
Российская газета - Спецвыпуск № 269(8620)
Очки для борьбы с бессонницей Blue Sky pro, которые разработали ученые Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ), будут серийно выпускать уже в следующем году.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Эти очки помогают в течение одного-двух дней восстанавливать суточные биоритмы человека. Ими сможет пользоваться любой желающий, столкнувшийся с нарушениями сна, но в первую очередь девайс будут делать для восстановления сил военнослужащих.

Фото: iStock
Лучший изобретатель России удостоен премии в один миллион рублей

В России аналогов устройству нет, но ученые в США и Европе также работают над созданием аналогичного оборудования. Сейчас изготовлен прототип очков. Серийное производство планируют запустить на Самарском электромеханическом заводе, который входит в холдинг "Технодинамика" госкорпорации "Ростех". "По объему выпуска ориентированы примерно на 15 тысяч штук. Цена устройства может составить от семи до 30 тысяч в зависимости от используемого материала", - отметил генеральный директор холдинга Игорь Насенков.

Прототип Blue Sky pro сделали из экологически безопасного высокопрочного композитного материала российского производства. В комплекте к очкам идет набор сменных носовых упоров, поэтому каждый человек сможет выбрать наиболее удобный для себя. Кроме того, у устройства есть универсальный разъем для зарядки формата Type-C.

Восстановить биоритмы (их еще называют циркадными) человека удается благодаря спектру света, излучаемому очками. Он аналогичен солнечному свету утром с 6 до 10 часов и вечером с 14 до 18 часов. Попадая на сетчатку глаза, свет активирует работу клеток мозга, отвечающих за "внутренние часы". Поэтому организм переключается из ночного режима в дневной.

Утром устройство позволяет избавиться от сонливости, а вечером - "отложить" сон примерно до 23 часов. Очки нужно надевать на полчаса в день

Как рассказал автор идеи, заведующий кафедрой физиологии с курсом безопасности жизнедеятельности и медицины катастроф СамГМУ Василий Пятин, утром устройство позволяет избавиться от сонливости, а вечером - "отложить" сон примерно до 23 часов. Для полного восстановления цикла сна и бодрствования очки нужно надевать на полчаса в день. Василий Пятин считает, что при регулярном ношении очков можно даже продлить жизнь человека на 10-15 лет. И в ближайшем будущем они станут таким же обычным девайсом, как, например, смартфон.

Фото: iStock
В Новосибирске изобрели солнечные коллекторы для отопления квартир

Использовать очки медики рекомендуют при смене поясов более чем на три часа и при работе в ночную смену. Они помогут улучшить самочувствие при депрессиях, нейроэндокринных заболеваниях и снижении концентрации внимания. Эффективность разработки доказали во время нейрофизиологических исследований в Заполярье. Там люди с помощью очков быстрее адаптировались к условиям полярной ночи.

В регионах Общество Наука Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область

Главное сегодня

В Кузбассе возобновлены горноспасательные работы на шахте "Листвяжная"
ВОЗ изучит воздействие нового штамма коронавируса на вакцины
Черноморский флот следит за эсминцем США Arleigh Burke
Вучич: РФ сохранила для Сербии исключительную цену на газ
Госдума сняла депутатскую неприкосновенность с Рашкина
Выстоит ли традиционная журналистика под напором интернета
Стали известны подробности о вакцинации подростков от COVID-19 "Спутником М"