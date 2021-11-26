Очки для борьбы с бессонницей Blue Sky pro, которые разработали ученые Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ), будут серийно выпускать уже в следующем году.

Эти очки помогают в течение одного-двух дней восстанавливать суточные биоритмы человека. Ими сможет пользоваться любой желающий, столкнувшийся с нарушениями сна, но в первую очередь девайс будут делать для восстановления сил военнослужащих.

В России аналогов устройству нет, но ученые в США и Европе также работают над созданием аналогичного оборудования. Сейчас изготовлен прототип очков. Серийное производство планируют запустить на Самарском электромеханическом заводе, который входит в холдинг "Технодинамика" госкорпорации "Ростех". "По объему выпуска ориентированы примерно на 15 тысяч штук. Цена устройства может составить от семи до 30 тысяч в зависимости от используемого материала", - отметил генеральный директор холдинга Игорь Насенков.

Прототип Blue Sky pro сделали из экологически безопасного высокопрочного композитного материала российского производства. В комплекте к очкам идет набор сменных носовых упоров, поэтому каждый человек сможет выбрать наиболее удобный для себя. Кроме того, у устройства есть универсальный разъем для зарядки формата Type-C.

Восстановить биоритмы (их еще называют циркадными) человека удается благодаря спектру света, излучаемому очками. Он аналогичен солнечному свету утром с 6 до 10 часов и вечером с 14 до 18 часов. Попадая на сетчатку глаза, свет активирует работу клеток мозга, отвечающих за "внутренние часы". Поэтому организм переключается из ночного режима в дневной.

Утром устройство позволяет избавиться от сонливости, а вечером - "отложить" сон примерно до 23 часов. Очки нужно надевать на полчаса в день

Как рассказал автор идеи, заведующий кафедрой физиологии с курсом безопасности жизнедеятельности и медицины катастроф СамГМУ Василий Пятин, утром устройство позволяет избавиться от сонливости, а вечером - "отложить" сон примерно до 23 часов. Для полного восстановления цикла сна и бодрствования очки нужно надевать на полчаса в день. Василий Пятин считает, что при регулярном ношении очков можно даже продлить жизнь человека на 10-15 лет. И в ближайшем будущем они станут таким же обычным девайсом, как, например, смартфон.

Использовать очки медики рекомендуют при смене поясов более чем на три часа и при работе в ночную смену. Они помогут улучшить самочувствие при депрессиях, нейроэндокринных заболеваниях и снижении концентрации внимания. Эффективность разработки доказали во время нейрофизиологических исследований в Заполярье. Там люди с помощью очков быстрее адаптировались к условиям полярной ночи.