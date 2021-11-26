Олег Николаев: Бюджет - это уверенность людей и бизнеса

Новости

Синоптик рассказал, когда в Москве начнется настоящая зима 13:17
ФТС: Искусственный интеллект поможет ускорить процесс досмотра посылок 13:12
Матвиенко: МПА СНГ за годы работы приняла более 600 нормативных документов 12:56
В Псковской области введут удаленку для непривитых студентов 12:46
В Москве 18 тысяч школьников напишут тренировочный ОГЭ по географии 12:43
Лукашенко: Наша задача - помочь людям, попавшим в беду 12:43
Ученые назвали продукт-"спаситель" для гипертоников 12:40
В Москве перед судом предстанет виновник ДТП на улице Миклухо-Маклая 12:37
В мире будут ориентироваться на российские исследования по коронавирусу 12:37
Президент Киргизии заявил, что запасов продуктов в стране хватит на 90 дней 12:35
Германия ограничивает авиасообщение с ЮАР из-за нового штамма коронавируса 12:22
Президент Беларуси прибыл в лагерь беженцев на границе с Польшей 12:22
У московской пенсионерки мошенники выманили 1 миллион рублей 12:21
Чехия закрыла въезд посещавшим страны южной Африки гражданам 12:18
Цена нефти на бирже упала почти на 5% 12:16
В КЧР спецназ ФСБ ликвидировал двух вооруженных боевиков 12:13
В центре Москвы горит дом XIX века 12:11
В Израиле выявлен первый случай инфицирования новым штаммом коронавируса 12:04
Сенатор оценила слова кандидата на пост главы минэкономики ФРГ про "СП-2" 11:58
Еврокомиссия предлагает приостановить полеты из ряда стран Африки 11:50
Индекс Мосбиржи упал более чем на 3% 11:46
В Кузбассе выбравшийся из шахты мужчина оказался спасателем 11:44
Соболев претендует на приз лучшему игроку тура в Лиге Европы 11:42
В Москве лжеюристы обманули клиентов на 100 миллионов рублей 11:36
Захарова: Запад дискредитировал статус беженца 11:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
За что работодатели могут штрафовать сотрудников
За что работодатели могут штрафовать сотрудников
Туроператоры открыли ранние бронирования на 2022 год
Туроператоры открыли ранние бронирования на 2022 год
Как будет работать система QR-пропусков
Как будет работать система QR-пропусков
26.11.2021 12:40

Олег Николаев: Бюджет - это уверенность людей и бизнеса

Текст: Сергей Кирсанов
Закрепление финансовых средств на развитие различных направлений в бюджете является важной составляющей для уверенности людей и бизнеса в завтрашнем дне. Об этом глава Чувашии Олег Николаев заявил на заседании парламента республики, в ходе которого был принят закон о бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии

По словам руководителя региона, в главном финансовом документе были предусмотрены все сферы, которые в последние годы получили хорошую оценку от жителей. В их числе формы поддержки сельхозпроизводителей, людей, которым необходима помощь государства, а также новая программа модернизации школ.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
Бизнесу в Чувашии предложили льготные кредиты на обновление отелей

- Текущий год показал: да, были недостатки, шероховатости, но мы с вами запустили очень масштабную работу. У нас не только 53 школы были отремонтированы, но еще и 35 детских садов. И эта программа будет продолжена в течение следующих четырех лет, мы ставили себе пять лет, мы модернизируем все школы, которые на 1 января 2020 года имели износ 50 и более процентов. И стандарт у нас чуть шире, чем федеральное правительство сегодня запускает. Мы договорились, что мы будем модернизировать все школы по тому стандарту, который мы установили в текущем году для реализации этой программы, - сказал Николаев.

Масштабного финансирования требуют мероприятия Комплексной программы социально-экономического развития. Однако на данный момент в ней существуют определенные расхождения с прогнозными документами, которые необходимо устранить.

- Такая работа ведется на площадке правительства очень тщательно, скрупулезно. Поставлена задача, чтобы в течение следующего года Комплексная программа стала массивом правдивых, адекватно показывающих ситуацию в республике данных. Чтобы эти данные мы могли использовать для прогнозирования, анализа ситуации в конкретном населенном пункте. Чтобы можно было сформировать образ будущего любого населенного пункта в среднесрочной и долгосрочной перспективе, - отметил глава республики.

Он подчеркнул, что депутаты также могут участвовать в подготовке и обсуждении реализуемых в регионе мер.

- Мы должны понимать - никогда не хватает денежных средств на реализацию одномоментно всех задач. Мы уже на входе должны оценивать наши возможности. Разложить это по годам и рассказать людям как это будет сделано, а потом делать. Ровно для этого был запущен формат "расширенного правительства". Я вас приглашаю активно участвовать в этой работе. Мы готовы выслушать каждого, зафиксировать любую идею, проработать ее и оценить, - сказал Николаев.

Кроме того, заявил глава региона, у парламентариев теперь есть возможность контролировать финансы республиканского и консолидированного бюджетов, а также бюджетов любого муниципального образования. Она появилась в результате централизации различных органов на площадке Контрольно-счетной палаты Чувашии.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
В Чувашии определили получателей грантов на социальные проекты

Проекты по развитию территорий должны разрабатываться комплексно, это необходимо для синхронизации различных программ.

- Потому что мы с вами как раз через такой комплексный подход, через такое общее видение всей инфраструктуры и в целом системы обеспечения таких территорий можем повысить эффективность, а самое главное - правильно реализовать те или иные проекты. А людям, которые живут на территории, разницы нет, на самом деле. Людям важно, чтобы любая услуга, любое благо было качественным, безопасным, надежным, и чтобы это было надолго, - заявил Николаев.

"Ответить на все вопросы, которые волнуют и вызывают недопонимания", глава Чувашии пообещал в январе 2022 года во время его Послания к Госсовету республики, а также в феврале в ходе отчета о деятельности кабинета министров региона.

В регионах Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Чувашская республика Чувашия – точки роста

Главное сегодня

Бастрыкин забрал уголовные дела о трагедии на шахте "Листвяжная" в Москву
ВОЗ изучит воздействие нового штамма коронавируса на вакцины
Президент Беларуси прибыл в лагерь беженцев на границе с Польшей
В Госдуме предложили увеличить имущественный вычет для семей с детьми
Минтруд предложил новую методику оценки уровня бедности в России