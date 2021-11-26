Олег Николаев: Бюджет - это уверенность людей и бизнеса

Закрепление финансовых средств на развитие различных направлений в бюджете является важной составляющей для уверенности людей и бизнеса в завтрашнем дне. Об этом глава Чувашии Олег Николаев заявил на заседании парламента республики, в ходе которого был принят закон о бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.

По словам руководителя региона, в главном финансовом документе были предусмотрены все сферы, которые в последние годы получили хорошую оценку от жителей. В их числе формы поддержки сельхозпроизводителей, людей, которым необходима помощь государства, а также новая программа модернизации школ.

- Текущий год показал: да, были недостатки, шероховатости, но мы с вами запустили очень масштабную работу. У нас не только 53 школы были отремонтированы, но еще и 35 детских садов. И эта программа будет продолжена в течение следующих четырех лет, мы ставили себе пять лет, мы модернизируем все школы, которые на 1 января 2020 года имели износ 50 и более процентов. И стандарт у нас чуть шире, чем федеральное правительство сегодня запускает. Мы договорились, что мы будем модернизировать все школы по тому стандарту, который мы установили в текущем году для реализации этой программы, - сказал Николаев.

Масштабного финансирования требуют мероприятия Комплексной программы социально-экономического развития. Однако на данный момент в ней существуют определенные расхождения с прогнозными документами, которые необходимо устранить.

- Такая работа ведется на площадке правительства очень тщательно, скрупулезно. Поставлена задача, чтобы в течение следующего года Комплексная программа стала массивом правдивых, адекватно показывающих ситуацию в республике данных. Чтобы эти данные мы могли использовать для прогнозирования, анализа ситуации в конкретном населенном пункте. Чтобы можно было сформировать образ будущего любого населенного пункта в среднесрочной и долгосрочной перспективе, - отметил глава республики.

Он подчеркнул, что депутаты также могут участвовать в подготовке и обсуждении реализуемых в регионе мер.

- Мы должны понимать - никогда не хватает денежных средств на реализацию одномоментно всех задач. Мы уже на входе должны оценивать наши возможности. Разложить это по годам и рассказать людям как это будет сделано, а потом делать. Ровно для этого был запущен формат "расширенного правительства". Я вас приглашаю активно участвовать в этой работе. Мы готовы выслушать каждого, зафиксировать любую идею, проработать ее и оценить, - сказал Николаев.

Кроме того, заявил глава региона, у парламентариев теперь есть возможность контролировать финансы республиканского и консолидированного бюджетов, а также бюджетов любого муниципального образования. Она появилась в результате централизации различных органов на площадке Контрольно-счетной палаты Чувашии.

Проекты по развитию территорий должны разрабатываться комплексно, это необходимо для синхронизации различных программ.

- Потому что мы с вами как раз через такой комплексный подход, через такое общее видение всей инфраструктуры и в целом системы обеспечения таких территорий можем повысить эффективность, а самое главное - правильно реализовать те или иные проекты. А людям, которые живут на территории, разницы нет, на самом деле. Людям важно, чтобы любая услуга, любое благо было качественным, безопасным, надежным, и чтобы это было надолго, - заявил Николаев.

"Ответить на все вопросы, которые волнуют и вызывают недопонимания", глава Чувашии пообещал в январе 2022 года во время его Послания к Госсовету республики, а также в феврале в ходе отчета о деятельности кабинета министров региона.