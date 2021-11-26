Последний мэр Горького Омари Шарадзе скончался в день своего 80-летия

Сегодня, в день своего 80-летия, ушел из жизни Омари Шарадзе, возглавлявший Горьковский горисполком в 1990-1991 годах. При нем город Горький сменил имя на Нижний Новгород и перестал быть закрытым городом.

Омари Хасанович окончил Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта. Начал свой трудовой путь в качестве дежурного по станции и в 1983 году возглавил отделение Горьковской железной дороги.

В начале 1990-х он был народным депутатом РСФСР и РФ, стал председателем Горьковского горисполкома. Свой пост оставил после реорганизации местной системы власти. Начальником Горьковской железной дороги Омари Шарадзе был до 1999 года.

Свои соболезнования родным и близким Омари Шарадзе принес губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. "Его опыт и грамотные решения помогли удержать ситуацию в городе в сложный переходный период. Его труд ознаменовал эпоху развития ГЖД: реконструкция вокзалов, запуск скоростных поездов. Он всегда боролся за интересы нижегородцев. И мы благодарны за работу, за опыт, за горячее участие", - написал глава региона.

- Умер Омари Хасанович Шарадзе, политик, хозяйственник, общественный деятель, бизнесмен. Человек, внесший огромный вклад в развитие нашего региона, - поделился председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин. - Болельщики запомнили его президентом и спонсором легендарного нижегородского футбольного клуба "Локомотив". Омари Хасанович умер в день своего 80-летия... Большая утрата! Вечная память!