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26.11.2021 06:41
Рубрика: Экономика

Ветряная копилка

Энергетика стремится в зеленое русло
Текст: Алексей Юхтанов (Ульяновск)
Российская газета - Спецвыпуск № 269(8620)
Ульяновская область в 2021 году продолжает оставаться в числе лидеров российской ветроэнергетики. В поселке Красный Яр на левом берегу Волги вплотную друг к другу расположились сразу два промышленных ветропарка.
В Ульяновской области для ветряков выпускают лопасти из композитных материалов. Фото: Пресс-служба правительства Ульяновской области В Ульяновской области для ветряков выпускают лопасти из композитных материалов. Фото: Пресс-служба правительства Ульяновской области
В Ульяновской области для ветряков выпускают лопасти из композитных материалов. Фото: Пресс-служба правительства Ульяновской области

Их суммарная мощность составляет 85 МВт. Первый, на 35 МВт, начал работать в январе 2018 года, и это был вообще первый ветропарк в России. Второй, на 50 МВт, вступил в строй ровно через год. Вся вырабатываемая энергия поставляется в Единую энергосистему страны.

Фото: РИА Новости
Рынок ветрогенерации в России сможет стать локомотивом развития регионов

"За счет энергии ветра компенсируется примерно восемь процентов от потребности региона в электроэнергии. Степень локализации оборудования превышает 55 процентов", - рассказала пресс-секретарь Корпорации развития Ульяновской области Татьяна Фадеева.

Возвела обе ветростанции финская компания "Фортум" совместно с госкорпорацией "РОСНАНО". Но если первый ветропарк собирался из китайских компонентов, то для второго все "запчасти" производили уже на территории России, а шестидесятиметровые монолитные лопасти из композитных материалов - непосредственно в Ульяновске. Их производство здесь запустила в 2019 году датская компания Vestas. Доля российского стекловолокна в изделии - не менее 75 процентов. Уникальные технологии - тоже российского происхождения.

По результатам исследований, проведенных Корпорацией развития Ульяновской области, подтвержден и научно обоснован ветропотенциал для строительства в регионе еще нескольких новых ветропарков.

Их суммарная мощность - около 700 МВт, что составляет более трети энергетической мощности, например, Жигулевской ГЭС.

Иностранные инвесторы активно реализуют "зеленую" политику на своих заводах в Ульяновске

Современное производство, в том числе и ветроэнергетики, предусматривает наличие центра компетенций, который позволяет наладить подготовку кадров и проводить научные исследования по совершенствованию технологий. На базе Ульяновского государственного технического университета (УлГТУ) при участии Ульяновского наноцентра работают кафедры "Технология ветроэнергетики" и "Ветроэнергетические системы и комплексы". Образовательные программы реализуются в партнерстве с ВШЭ и МГТУ им. Н.Э. Баумана при поддержке "РОСНАНО". Также налажено сотрудничество с иностранными и международными университетами, например с Датским техническим университетом.

Фото: Татьяна Барыбина
На Ставрополье мощность ветропарков достигла почти 500 мегаватт

В июле 2021-го в УлГТУ состоялся первый выпуск 11 бакалавров профиля "Ветроэнергетические системы и комплексы". "Альтернативные источники энергетики являются приоритетным направлением развития. Сегодня Ульяновская область активно включилась в реализацию нацпроекта "Экология". Поэтому нынешние выпускники освоили новое, востребованное направление. В эпоху "зеленой" энергетики и цикличной экономики перед ними открываются новые горизонты", - отметила и.о. министра природы и цикличной экономики Ульяновской области Гульнара Рахматулина.

Регион помимо ветряной наращивает компетенции также в солнечной и водородной энергетике, микрогенерации, занимается вопросами хранения энергии. Так, в 2020 году между правительством области, региональным минэнергетики, ЖКК и городской среды, Корпорацией развития региона и компанией "Солар Системс" подписано первое соглашение в области солнечной энергетики. Уже завершается проектирование солнечной станции мощностью 19,6 МВт.

А на ПМЭФ-2021 Ульяновская область и "РОСНАНО" подписали соглашение по созданию углеродно-свободной зоны (Carbon Free Zone) на территории индустриального парка "Заволжье". В пределах этой территории стороны будут реализовывать комплекс мероприятий по внедрению и применению технологий, направленных на снижение выбросов парниковых газов от промышленного производства. Также в углеродно-свободной зоне будут внедряться технологии "зеленой" утилизации ТБО, ВИЭ, электротранспорт и технологии энергоэффективности.

Цифра 700 мегаватт составляет потенциал ветряной энергетики в Ульяновской области

Реализация концепции углеродной нейтральности даст возможность действующим и будущим иностранным и российским резидентам автоматически учитывать сегмент ВИЭ в своей деятельности и снижать углеродный след. А вовлечение в проект молодых специалистов и студентов Ульяновского государственного университета позволит воспитать в молодом поколении бережное отношение к окружающей среде и экологически безопасное обращение с отходами.

"Реализация проекта позволит предприятиям индустриального парка "Заволжье", у которых большая доля экспорта, повысить конкурентоспособность на международной арене и снизить риски попадания под штрафные санкции трансграничного углеродного регулирования", - сообщил гендиректор Корпорации развития Сергей Васин.

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости
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Сегодня в отрасли ВИЭ на территории Ульяновской области работает свыше десяти компаний, которые в кооперации поставляют компоненты, сырье, оказывают услуги по проектированию, строительству, подготовке кадров. Кроме того, все крупные иностранные инвесторы, открывшие в регионе свои промышленные предприятия, являются мировыми лидерами по внедрению "зеленых" технологий и активно реализуют "зеленую" политику на своих заводах в Ульяновске. Ставка на проекты в области устойчивого развития уже привела к включению Ульяновской области в топ-20 (17-е место) в ESG-рейтинге российских регионов, составленном агентством RAEX за 2020 год.

В Ульяновской области идет также формирование новых межотраслевых специализаций и производственных ниш - в 2019 году на территории ОЭЗ "Ульяновск" началось строительство объектов инженерной инфраструктуры межрегионального кластера "Композиты без границ". В 2020 году завершено создание специализированного индустриального парка для инновационных композитных производств, его резидентом станет отечественный производитель композитных материалов - компания "Гален". Продукция участников кластера будет использоваться при изготовлении компонентов установок возобновляемой энергетики. Общий объем инвестиций по проектам композитного кластера составляет более 6 миллиардов рублей, что даст возможность создать 2500 рабочих мест.

В регионах Экономика Отрасли Энергетика Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Ульяновская область

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