В Пензе педофила приговорили к пожизненному заключению

Пензенский областной суд вынес приговор убийце 14-летней школьницы. Он получил пожизненный срок.

В мае 2020 года в лесополосе недалеко от улицы Тепличной обнаружили тело 14-летней девочки со следами насильственной смерти. По горячим следам был задержали 43-летнего жителя Пензенского района.

- В 2000-м году он уже совершал аналогичное преступление. Тогда он убил девочку, чтобы скрыть покушение на половое сношение с лицом, не достигшим 14-летнего возраста и был приговорен к 15 годам лишения свободы. Спустя четыре года после освобождения, имея неснятую и непогашенную судимость, он вновь совершил убийство и преступление против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетней, - пояснила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

В судебном заседании подсудимый свою вину в совершении преступлений не признал, просил вынести в отношении него оправдательный приговор. Однако факты свидетельствовали против него.

Суд учел также в действиях обвиняемого особо опасный рецидив. Подсудимый приговорен к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима. В пользу матери погибшей девочки взыскана компенсация морального вреда в миллион рублей.