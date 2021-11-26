В Пензенской области направят рекордную сумму на замену сетей ЖКХ

В следующем году в модернизацию коммунальных сетей Пензенской области будет вложена рекордная сумма. Об этом стало известно в ходе рабочих встреч главы региона с представителями ресурсоснабжающих организаций.

Ремонт теплосетей на территории областного центра проводит компания "Т Плюс" - один из крупнейших игроков на рынке тепловых ресурсов в центральной части России. В Пензе она обеспечивает теплом около 80 процентов потребителей, среди них крупные предприятия, социальные учреждения и жилой фонд. В реконструкцию теплосетей и коммунальных объектов в этом году поставщик тепла инвестировал свыше миллиарда рублей. На 2022 год запланированы работы по замене квартальных и магистральных сетей на участках общей протяженностью около 80 километров, а также модернизация 102 центральных тепловых пунктов. На эти цели предполагается направить почти 2,8 миллиарда рублей.

- В этом году выполнены достаточно серьезный объем работ в Пензе. С советских времен не перекладывались в таком количестве теплосети. Но хочу обратить внимание, когда мы планируем подобного рода масштабные работы, мы должны четко понимать возможности реализации наших планов. К сожалению, для граждан были созданы большие неудобства с отсутствием горячей воды. Мы входим в климатическую зиму, а в пяти многоквартирных домах у нас нет горячего водоснабжения. Я считаю, это неправильное планирование работ, - отметил глава региона на встрече с руководством "Т Плюс".

Сложности возникли из-за большого объема капитального ремонта. Ситуация находилась на контроле у главы региона. Олег Мельниченко потребовал учесть все просчеты завершающегося ремонта, чтобы не допустить их повторения в следующем году. Главная задача - обеспечить бесперебойную подачу тепла и горячей воды потребителям.

- Заявленный объем ремонта на будущий год - это хорошие планы, я их полностью поддерживаю. Мы сами просили компанию "Т Плюс" заниматься решением вопросов теплоснабжения и подачи горячей воды. Но я настоятельно прошу учитывать опыт этого года, работу на следующий период спланировать таким образом - по объемам и привлекаемым подрядным организациям - чтобы в отопительный сезон 2022 года войти организовано, не повторив ошибок, которые были сделаны, - поручил губернатор.

Также глава региона указал на необходимость синхронизировать работы по замене коммунальных сетей и обновлению дорожного покрытия, чтобы для ремонта теплоцентралей не приходилось разрушать новый асфальт. Олег Мельниченко напомнил о целесообразности использования современных методов при организации ремонта объектов ЖКХ - параллельной прокладки труб и оперативного переподключения. Это позволит не лишать жителей Пензы привычного комфорта, обеспечивать бесперебойную подачу тепла и горячей воды в дома и квартиры горожан.

- Мы должны доставлять как можно меньше неудобств людям. Хотя, думаю, граждане понимают, что работа, которая сейчас проводится по модернизации систем отопления и горячего водоснабжения, в конечном итоге приведет к тому, что у нас резко снизится количество аварий и отключений. Ну, и отсутствие перетопов - тоже, поскольку высокотехнологичное оборудование позволяет регулировать подачу теплоносителя в зависимости от температуры окружающей среды, - пояснил Олег Мельниченко.

На встрече с генеральным директором "РКС - Холдинг" Игорем Дибцевым и главным управляющим директором "Горводоканала" Пензы Андреем Максимовым также обсуждались планы по замене аварийных сетей.

- Пока мы еще глубоко не вошли в модернизацию - живем в ситуации порывов, протечек. И у нас к вам просьба - не выходить за нормативное время устранения аварий на сетях и объектах "Горводоканала". Посмотрите, пожалуйста, как работают ваши ремонтные бригады, если есть необходимость, примите меры, - призвал глава региона, обозначив задачи текущего момента, которые нуждаются в решении.

В следующем году "Горводоканал" намерен увеличить финансирование инвестиционной программы по замене ветхих сетей. Подход к модернизации коммунального хозяйства будет осуществляться комплексно.