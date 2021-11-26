В Пензенской области направят рекордную сумму на замену сетей ЖКХ

Новости

Синоптик рассказал, когда в Москве начнется настоящая зима 13:17
ФТС: Искусственный интеллект поможет ускорить процесс досмотра посылок 13:12
Матвиенко: МПА СНГ за годы работы приняла более 600 нормативных документов 12:56
В Псковской области введут удаленку для непривитых студентов 12:46
В Москве 18 тысяч школьников напишут тренировочный ОГЭ по географии 12:43
Лукашенко: Наша задача - помочь людям, попавшим в беду 12:43
Ученые назвали продукт-"спаситель" для гипертоников 12:40
В Москве перед судом предстанет виновник ДТП на улице Миклухо-Маклая 12:37
В мире будут ориентироваться на российские исследования по коронавирусу 12:37
Президент Киргизии заявил, что запасов продуктов в стране хватит на 90 дней 12:35
Германия ограничивает авиасообщение с ЮАР из-за нового штамма коронавируса 12:22
Президент Беларуси прибыл в лагерь беженцев на границе с Польшей 12:22
У московской пенсионерки мошенники выманили 1 миллион рублей 12:21
Чехия закрыла въезд посещавшим страны южной Африки гражданам 12:18
Цена нефти на бирже упала почти на 5% 12:16
В КЧР спецназ ФСБ ликвидировал двух вооруженных боевиков 12:13
В центре Москвы горит дом XIX века 12:11
В Израиле выявлен первый случай инфицирования новым штаммом коронавируса 12:04
Сенатор оценила слова кандидата на пост главы минэкономики ФРГ про "СП-2" 11:58
Еврокомиссия предлагает приостановить полеты из ряда стран Африки 11:50
Индекс Мосбиржи упал более чем на 3% 11:46
В Кузбассе выбравшийся из шахты мужчина оказался спасателем 11:44
Соболев претендует на приз лучшему игроку тура в Лиге Европы 11:42
В Москве лжеюристы обманули клиентов на 100 миллионов рублей 11:36
Захарова: Запад дискредитировал статус беженца 11:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
За что работодатели могут штрафовать сотрудников
За что работодатели могут штрафовать сотрудников
Туроператоры открыли ранние бронирования на 2022 год
Туроператоры открыли ранние бронирования на 2022 год
Как будет работать система QR-пропусков
Как будет работать система QR-пропусков
26.11.2021 12:24
Рубрика: Власть

В Пензенской области направят рекордную сумму на замену сетей ЖКХ

Текст: Наталья Саванкова (Пенза)
В следующем году в модернизацию коммунальных сетей Пензенской области будет вложена рекордная сумма. Об этом стало известно в ходе рабочих встреч главы региона с представителями ресурсоснабжающих организаций.
Фото: Пресс-центр правительства Пензенской области Фото: Пресс-центр правительства Пензенской области
Фото: Пресс-центр правительства Пензенской области

Ремонт теплосетей на территории областного центра проводит компания "Т Плюс" - один из крупнейших игроков на рынке тепловых ресурсов в центральной части России. В Пензе она обеспечивает теплом около 80 процентов потребителей, среди них крупные предприятия, социальные учреждения и жилой фонд. В реконструкцию теплосетей и коммунальных объектов в этом году поставщик тепла инвестировал свыше миллиарда рублей. На 2022 год запланированы работы по замене квартальных и магистральных сетей на участках общей протяженностью около 80 километров, а также модернизация 102 центральных тепловых пунктов. На эти цели предполагается направить почти 2,8 миллиарда рублей.

Фото: Пресс-центр правительства Пензенской области
Пензенскую область отметили за успешную реализацию дорожного нацпроекта

- В этом году выполнены достаточно серьезный объем работ в Пензе. С советских времен не перекладывались в таком количестве теплосети. Но хочу обратить внимание, когда мы планируем подобного рода масштабные работы, мы должны четко понимать возможности реализации наших планов. К сожалению, для граждан были созданы большие неудобства с отсутствием горячей воды. Мы входим в климатическую зиму, а в пяти многоквартирных домах у нас нет горячего водоснабжения. Я считаю, это неправильное планирование работ, - отметил глава региона на встрече с руководством "Т Плюс".

Сложности возникли из-за большого объема капитального ремонта. Ситуация находилась на контроле у главы региона. Олег Мельниченко потребовал учесть все просчеты завершающегося ремонта, чтобы не допустить их повторения в следующем году. Главная задача - обеспечить бесперебойную подачу тепла и горячей воды потребителям.

- Заявленный объем ремонта на будущий год - это хорошие планы, я их полностью поддерживаю. Мы сами просили компанию "Т Плюс" заниматься решением вопросов теплоснабжения и подачи горячей воды. Но я настоятельно прошу учитывать опыт этого года, работу на следующий период спланировать таким образом - по объемам и привлекаемым подрядным организациям - чтобы в отопительный сезон 2022 года войти организовано, не повторив ошибок, которые были сделаны, - поручил губернатор.

Также глава региона указал на необходимость синхронизировать работы по замене коммунальных сетей и обновлению дорожного покрытия, чтобы для ремонта теплоцентралей не приходилось разрушать новый асфальт. Олег Мельниченко напомнил о целесообразности использования современных методов при организации ремонта объектов ЖКХ - параллельной прокладки труб и оперативного переподключения. Это позволит не лишать жителей Пензы привычного комфорта, обеспечивать бесперебойную подачу тепла и горячей воды в дома и квартиры горожан.

- Мы должны доставлять как можно меньше неудобств людям. Хотя, думаю, граждане понимают, что работа, которая сейчас проводится по модернизации систем отопления и горячего водоснабжения, в конечном итоге приведет к тому, что у нас резко снизится количество аварий и отключений. Ну, и отсутствие перетопов - тоже, поскольку высокотехнологичное оборудование позволяет регулировать подачу теплоносителя в зависимости от температуры окружающей среды, - пояснил Олег Мельниченко.

Фото: Пресс-центр правительства Пензенской области
В Пензенской области примут меры поддержки малого бизнеса

На встрече с генеральным директором "РКС - Холдинг" Игорем Дибцевым и главным управляющим директором "Горводоканала" Пензы Андреем Максимовым также обсуждались планы по замене аварийных сетей.

- Пока мы еще глубоко не вошли в модернизацию - живем в ситуации порывов, протечек. И у нас к вам просьба - не выходить за нормативное время устранения аварий на сетях и объектах "Горводоканала". Посмотрите, пожалуйста, как работают ваши ремонтные бригады, если есть необходимость, примите меры, - призвал глава региона, обозначив задачи текущего момента, которые нуждаются в решении.

В следующем году "Горводоканал" намерен увеличить финансирование инвестиционной программы по замене ветхих сетей. Подход к модернизации коммунального хозяйства будет осуществляться комплексно.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Пензенская область Пензенская область - территория успеха

Главное сегодня

Бастрыкин забрал уголовные дела о трагедии на шахте "Листвяжная" в Москву
ВОЗ изучит воздействие нового штамма коронавируса на вакцины
Президент Беларуси прибыл в лагерь беженцев на границе с Польшей
В Госдуме предложили увеличить имущественный вычет для семей с детьми
Минтруд предложил новую методику оценки уровня бедности в России
Госдума приняла новый бюджет
Песков назвал крайний срок пресс-конференции Путина