В Перми 19-летнюю девушку осудили за пьяную езду с ребенком

Орджоникидзевский районный суд Перми признал 19-летнюю местную жительницу виновной в повторном вождении в состоянии опьянения и без прав.

Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, сотрудники ДПС заметили девушку на скутере без шлема, которая перевозила маленького ребенка с нарушением требований безопасности. Полицейские остановили транспортное средство.

Освидетельствование показало, что пермячка была в состоянии алкогольного опьянения. Девушку отстранили от управления, а ее двухлетнего сына передали родственникам.

Суд приговорил девушку к восьми месяцем колонии-поселения. С кем останется ребенок на этот период, будут решать органы опеки и попечительства.