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26.11.2021 11:56
Рубрика: Происшествия

В Перми 19-летнюю девушку осудили за пьяную езду с ребенком

Текст: Алексей Трапезников (Пермь)

Орджоникидзевский районный суд Перми признал 19-летнюю местную жительницу виновной в повторном вождении в состоянии опьянения и без прав.

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Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, сотрудники ДПС заметили девушку на скутере без шлема, которая перевозила маленького ребенка с нарушением требований безопасности. Полицейские остановили транспортное средство.

Освидетельствование показало, что пермячка была в состоянии алкогольного опьянения. Девушку отстранили от управления, а ее двухлетнего сына передали родственникам.

Суд приговорил девушку к восьми месяцем колонии-поселения. С кем останется ребенок на этот период, будут решать органы опеки и попечительства.

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