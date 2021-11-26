В Перми готовится к открытию после ремонта обновленный ДК "Искра"

Ремонт дворца культуры "Искра" в краевой столице проводился в рамках подготовки к 300-летнему юбилею города. Как сообщил глава Перми Алексей Дёмкин, в декабре он откроется для посетителей.

Грандиозная реконструкция коснулась одного из залов учреждения. Раньше использовался только для проведения фестивалей, танцевальных турниров, выставок.

- Современное световое, звуковое и проекционное оборудование - все это часть новой площадки для проведения крупных городских мероприятий, которая появилась в ДК "Искра" в Орджоникидзевском районе. Купольный зал после ремонта превратился в полноценную концертную площадку. Здесь обновлен декор стен, отремонтирован пол, установлены современные звукопоглощающие панели, появилась полноценная сцена с новейшим оборудованием. Ремонт "Искры" проводился в рамках подготовки к 300-летнему юбилею города. Я уже не раз отмечал, что точки притяжения должны быть не только в центре города, но и в каждом районе. "Искра" - как раз один из таких центров культурной жизни, он является крупнейшим в Орджоникидзевском районе, - написал Алексей Дёмкин в своем аккаунте в соцсети.

На глобальное преображение зала ушло три месяца. Знаменательно, что первые зрители посетят новый зал в начале декабря, когда ДК "Искра" будет праздновать свой день рождения.

Коллективы дворца культуры являются обладателями множества наград и призов фестивалей и конкурсов разного уровня. Так, творческий коллектив в возрастной категории 10-13 лет стал победителем фестиваля-конкурса ансамблей народного танца и вокально-хореографических коллективов на приз Ольги Князеевой, который проходил в Екатеринбурге. Возможность реализовать эту творческую инициативу коллектив получил в рамках проекта "Творческие люди" нацпроекта "Культура".

Дворец культуры является крупнейшим в Орджоникидзевском районе, поэтому ни одно районное праздничное мероприятие не проходит без участия его коллективов. Кроме того, сотрудники Дворца регулярно сами организуют различные мероприятия - порядка 300 в год.