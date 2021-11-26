В России предложили упростить процедуру создания промышленных кластеров

Новые механизмы государственной поддержки промышленных кластеров и технопарков, а также предложения по развитию кооперационных связей озвучили на межрегиональном форуме в Рязани.

Он объединил представителей отрасли из 32 регионов России. Пензенскую область представляла генеральный директор Ассоциации станкостроительного кластера "ПензаСтанкоМаш" Динара Антонова.

- Второй год подряд на площадке форума собираются представители бизнеса и государства, чтобы обсудить развитие промышленной инфраструктуры и кооперационных связей. На этот раз тема форума была обозначена, как "Время эффективных решений. Кластеры и технопарки". Прозвучали нестандартные предложения по внесению изменений в законодательство, регулирующее развитие отрасли, - пояснила Динара Антонова. - Эксперты детально рассмотрели существующие угрозы для развития отечественного производства, выявили возможности и новые тренды промышленной кооперации.

Участники форума озвучили проблемы, с которыми сталкиваются технопарки с момента прохождения аккредитации. Также обсуждались новые меры поддержки отраслевых кластеров. В частности, предложено снизить уровень общей функциональной зависимости в промышленном кластере с 20 до 10 процентов, сократить количество участников до восьми компаний, а главное, упростить процедуру подтверждения производства промышленной продукции на территории Российской Федерации для якорного предприятия, что предусмотрено постановлением Правительства РФ от 17.07.2015 № 719. В настоящее время Минпромторг России работает над новой редакцией ключевых документов.

Озвученные год назад на аналогичном форуме инициативы промышленников уже нашли отражение в законодательных актах. Так постановление Правительства РФ от 28 января 2016 года № 41 дополнили перечнем субсидируемых затрат на реализацию совместных кластерных проектов, а в постановление Правительства РФ от 30 октября 2014 года № 1119 включили объективные показатели эффективности технопарков.

- Решения, принятые по итогам обсуждения экспертного сообщества, позволят расширить круг предприятий, который получат поддержку и не только финансовую. Работа по созданию станкостроительного кластера в Пензенской области уже начата и активно ведется, - говорит генеральный директор компании "СтанкоМашСтрой" Олег Кочетков.

Напомним, глава пензенской компании выступил с инициативой создания станкостроительного кластера в регионе. Идея получила поддержку на местном и федеральном уровнях. Новое промышленное объединение будет ориентировано на разработку и серийное производство высокотехнологичных и высокоточных станков для нужд российской промышленности, а его резиденты смогут получить дополнительные меры поддержки из федерального центра. О готовности войти в кластер на сегодня заявили более десяти предприятий, работающих в машиностроительной отрасли. В состав кластера могут включить предприятия из других регионов, тогда он получит статус межрегионального. Участники кластера смогут участвовать в федеральных программах государственной поддержки промышленности. Направлены документы о включении станкостроительного кластера Пензенской области в реестр Минпромторга России.

Справка "РГ"

"СтанкоМашСтрой" занимается производством металлообрабатывающего оборудования. В номенклатуре выпускаемой продукции - станки различных моделей и модификаций, среди них универсальные токарные станки серии СТ16К20, токарные станки с ЧПУ, в том числе с приводным инструментом, вертикальные обрабатывающие центры серии VTM. Последние являются уникальными не только для пензенского предприятия, но и российского станкостроения. Доля локализации выпускаемого в Пензе металлообрабатывающего оборудования составляет более 70 процентов.