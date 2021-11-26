В Самаре пациентов приглашают на обследование по почте и мессенджерам

Это очень важно, подтвердила "РГ" главврач самарской городской поликлиники N 13 Анна Кравец. Чтобы как можно раньше выявить осложнения.
В Самаре пациентов приглашают на обследование страховые медорганизации по почте или мессенджерам. Также самарцам звонят непосредственно из поликлиники. В лечебном учреждении продумана маршрутизация пациентов, чтобы они могли пройти первый этап в течение одного дня. "Я перенесла COVID-19 более трех месяцев назад. Сдала необходимые анализы, сделала рентген, прошла тест на ходьбу, другие обследования. Потратила на все не больше двух часов", - рассказала Татьяна Кириченко. Врач-терапевт отделения профилактики поликлиники N 13 Лидия Серякова пожелала ей крепкого здоровья. Показаний для проведения второго этапа углубленной диспансеризации у нее не оказалось.
Если при проведении первого этапа терапевт увидит какие-то изменения, рассказали "РГ" в поликлинике, то дополнительно проводятся компьютерная томография легких, допплеровское исследование сосудов нижних конечностей, эхокардиография. Исследования второго этапа помогут исключить риски тромбообразования.
Судя по всему, работы у врачей и на этой линии ковидного фронта будет много. По итогам массовой диспансеризации переболевших в Чувашии у каждого четвертого выявлены риски развития хронических заболеваний. А в городской поликлинике N 3 Петрозаводска в Карелии даже открыли новое отделение медицинской профилактики. Первых пациентов начали принимать с 15 ноября. Для предотвращения осложнений в Карагайской больнице Пермского края с ноября возобновили обследование переболевших.
Углубленная диспансеризация после ковида организована в рамках национального проекта "Здравоохранение".
Справка "РГ"
В шести российских регионах Общероссийская общественная организация "Российский Красный Крест" запустила проект по реабилитации пациентов, перенесших коронавирус, "Восстановиться от COVID-19".
Им доступны специально оборудованные комнаты для восстановления, где они смогут выполнять дыхательную и вестибулярную гимнастику, выполнять физические упражнения. Планируется охватить ежемесячно не менее 180 человек в этих шести регионах, 3360 человек в год.