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26.11.2021 00:00
Рубрика: Общество

В Самаре пациентов приглашают на обследование по почте и мессенджерам

Текст: Анна Шепелева
Российская газета - Федеральный выпуск № 269(8620)
Постковидное состояние у тех, кто перенес COVID-19, обычно возникает через три месяца после начала заболевания. Симптомы могут длиться более двух месяцев. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения. Вот почему так важно вовремя пройти углубленную диспансеризацию.

Это очень важно, подтвердила "РГ" главврач самарской городской поликлиники N 13 Анна Кравец. Чтобы как можно раньше выявить осложнения.

Фото: Пресс-служба Правительства Самарской области
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В Самаре пациентов приглашают на обследование страховые медорганизации по почте или мессенджерам. Также самарцам звонят непосредственно из поликлиники. В лечебном учреждении продумана маршрутизация пациентов, чтобы они могли пройти первый этап в течение одного дня. "Я перенесла COVID-19 более трех месяцев назад. Сдала необходимые анализы, сделала рентген, прошла тест на ходьбу, другие обследования. Потратила на все не больше двух часов", - рассказала Татьяна Кириченко. Врач-терапевт отделения профилактики поликлиники N 13 Лидия Серякова пожелала ей крепкого здоровья. Показаний для проведения второго этапа углубленной диспансеризации у нее не оказалось.

Если при проведении первого этапа терапевт увидит какие-то изменения, рассказали "РГ" в поликлинике, то дополнительно проводятся компьютерная томография легких, допплеровское исследование сосудов нижних конечностей, эхокардиография. Исследования второго этапа помогут исключить риски тромбообразования.

Судя по всему, работы у врачей и на этой линии ковидного фронта будет много. По итогам массовой диспансеризации переболевших в Чувашии у каждого четвертого выявлены риски развития хронических заболеваний. А в городской поликлинике N 3 Петрозаводска в Карелии даже открыли новое отделение медицинской профилактики. Первых пациентов начали принимать с 15 ноября. Для предотвращения осложнений в Карагайской больнице Пермского края с ноября возобновили обследование переболевших.

Углубленная диспансеризация после ковида организована в рамках национального проекта "Здравоохранение".

Справка "РГ"

В шести российских регионах Общероссийская общественная организация "Российский Красный Крест" запустила проект по реабилитации пациентов, перенесших коронавирус, "Восстановиться от COVID-19".

Им доступны специально оборудованные комнаты для восстановления, где они смогут выполнять дыхательную и вестибулярную гимнастику, выполнять физические упражнения. Планируется охватить ежемесячно не менее 180 человек в этих шести регионах, 3360 человек в год.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самара Пандемия коронавируса COVID-19

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