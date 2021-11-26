Выросло число регионов, где строится более миллиона "квадратов" жилья

В России выросло число регионов с объемом многоквартирного строительства свыше 1 млн кв. м. В их число по итогам октября впервые вошла Пензенская область. Это объясняется существенным ростом запусков новых проектов в регионе. Такие данные приводит Аналитический центр ДОМ.РФ.

В октябре в Пензенской области запущено строительство 79 тысяч кв. м жилья, что в 2,5 раза больше, чем в сентябре. Всего с начала года в регионе началось строительство 469 тысяч кв. м - в 1,5 раза больше, чем за тот же период прошлого года.

Из регионов с большими объемами многоквартирного строительства больше всего запуски с начала года выросли в Ставропольском крае (в 4,3 раза больше, чем за 10 месяцев 2020 года), Рязанской (в 2,8 раза больше) и Свердловской областях (в 2,4 раза больше). С учетом Пензенской области число регионов, где строится более миллиона кв.м, выросло до 23.

Вместе с тем в октябре объем выхода новых проектов в целом по России не показал роста год к году впервые за 15 месяцев, отмечают в ДОМ.РФ: запущено 3,5 млн кв.м, это на 2% ниже октября 2020 года и на 13% - сентября 2021 года. Всего к началу ноября строилось около 98,5 млн кв м жилья, это примерно столько же, сколько было в октябре-ноябре прошлого года. В феврале нынешнего года объемы жилищного строительства снизились до 91,7 млн кв.м, в июле выросли до 99,4 млн.

"В ряде субъектов объемы запуска новых проектов растут. В общей сложности за 10 месяцев этого года начата реализация проектов площадью 35,5 млн кв. м жилья - на 67% больше, чем годом ранее", - рассказал руководитель Аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг.

Вместе с тем, чтобы эффективно решать жилищный вопрос, необходимо запускать намного больше жилья, считает он. Этому должны способствовать системные меры по развитию предложения на рынке - в частности, выпуск инфраструктурных облигаций и вовлечение в оборот неиспользуемых земель. "Важно запускать и новые механизмы: стандартизированное индивидуальное жилищное строительство, некоммерческая аренда", - подчеркнул Гольдберг.