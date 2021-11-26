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26.11.2021 00:00
Рубрика: Общество

В центре тюркского мира

"Большой Алтай" объединил ученых
Текст: Юлия Явинская
Российская газета - Столичный выпуск № 269(8620)
В ноябре в Научно-образовательном центре алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" произошло несколько заметных событий, позволяющих считать Алтайский государственный университет научным и образовательным центром изучения тюркской цивилизации. Как сообщил руководитель Центра, президент АлтГУ, профессор Сергей Землюков, многие из них вызвали широкий международный резонанс.
Участники первой за последние 70 лет Международной этно­графической экспедиции «Большой Алтай: Россия — Кыргызстан, 2021» Фото: Иван Назаров Участники первой за последние 70 лет Международной этно­графической экспедиции «Большой Алтай: Россия — Кыргызстан, 2021» Фото: Иван Назаров
Участники первой за последние 70 лет Международной этно­графической экспедиции «Большой Алтай: Россия — Кыргызстан, 2021» Фото: Иван Назаров

- Ноябрь стал временем подведения итогов. В первую очередь их подвели археологи Алтайского государственного университета. Они нашли на Алтае ритуальные комплексы раннетюркского периода, которые позволяют ответить на вопрос, откуда ведут свою историю тюркские народы, - рассказал Сергей Землюков. - Не меньший интерес вызвала осенняя научно-образовательная сессия молодых ученых-тюркологов и алтаистов "Тюркский мир: история, культура и образование". В ней очно и в дистанционном формате приняли участие более 80 молодых ученых из России, Кыргызстана, Казахстана и Туркменистана, многие уже не в первый раз. У молодых ученых традиционно высок интерес к истории и археологии тюркского мира, их волнуют политические процессы в евразийском пространстве, проблемы этнографии и антропологии. Экспертами Школы традиционно выступают ведущие ученые - тюркологи и алтаисты из России и стран Центральной Азии. IV сессию молодых ученых в этом году открыл академик РАН, научный руководитель Института археологии и этнографии СО РАН Анатолий Деревянко, который рассказал об археологических открытиях на Алтае и их роли в решении проблемы происхождения человека homo sapiens.

Академик Анатолий Деревянко горячо поддерживает идею комплексных исследований, проводимых Алтайским госуниверситетом в рамках проекта "Тюрко-монгольский мир Большого Алтая: единство и многообразие в истории и современности". Будучи председателем международного экспертного совета НОЦ алтаистики и тюркологии "Большой Алтай", он принял участие в ноябрьской стратегической сессии Центра, посвященной обсуждению концепции Историко-культурного единства славяно-тюркских народов России и стран Центральной Азии. К сессии подключились более 40 ученых и специалистов из вузов и научных институтов азиатских стран. Комментируя итоги работы Центра, академик Деревянко отметил:

- Судьба предопределила, чтобы кто-то на территории Большого Алтая взял на себя вот эту миссию реконструкции древнейшего прошлого Большого Алтая и объединения культурного наследия очень многих народов, населяющих эту территорию в настоящее время. Я очень рад, что за эту большую научную, политическую и научно-просветительскую проблему взялся именно Алтайский государственный университет.

Актуальность разрабатываемой Центром "Большой Алтай" концепции славяно-тюркского единства подтвердило прошедшее в ноябре в АлтГУ заседание Ассоциации азиатских университетов. В заседании приняли участие представители из 63 университетов России, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Монголии, Армении. По словам президента Ассоциации, ректора Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына Каната Садыкова, число участников Ассоциации уже превысило сотню: только в этом году заявки на вступление в Ассоциацию подали девять университетов Киргизии, Узбекистана и Казахстана.

Об усилении процессов образовательной интеграции в Центральной Азии говорит и тот факт, что в 2021 году в АлтГУ при поддержке ведущих университетов-партнеров Центральной Азии было организовано обучение 75 азиатских студентов по шести совместным международным магистерским программам. Кроме того, в университете под эгидой Большого Алтая учатся и сами преподаватели. 19 ноября в университете стартовала серия педагогических сессий, где эксперты Центра рассказали учителям из более 80 школ и колледжей Казахстана и Кыргызстана (это более 150 человек) о том, как проводить факультативные уроки по регионоведению с учетом истории и культуры тюркских народов Большого Алтая. Эксперты Центра, а также их коллеги из киргизских и казахстанских вузов подготовили в помощь учителям кейс из десяти методических пособий по темам: "Эпос тюркских народов", "Этнография Большого Алтая", "Искусство народов Центральной Азии", "Природа Большого Алтая в эпоху климатических изменений" и другим.

Идею объединения культурного наследия славянских и тюркских народов подтвердила Международная этнографическая экспедиция "Большой Алтай: Россия - Кыргызстан, 2021", первая подобного масштаба за последние 70 лет. По итогам экспедиции в Центре кочевой цивилизации имени Курманжан Датки на берегах Иссык-Куля открылась фотовыставка "Грани кочевой культуры в XXI веке". На ней представлены 100 фотографий, сделанных в ходе посещения учеными десятка сел и стойбищ Кыргызстана. В рамках выставки прошел круглый стол, посвященный научным итогам экспедиции, под руководством академика НАН Кыргызстана Абылабека Асанканова. Вторая часть фотовыставки открылась в Барнауле в электронном формате. Автор фотографий - руководитель экспедиции, директор Института истории и международных отношений АлтГУ Иван Назаров - рассказал студентам Алтайского госуниверситета об ее итогах.

Комментируя ноябрьские события Центра алтаистики и тюркологии "Большой Алтай", его руководитель, президент АлтГУ Сергей Землюков отметил:

- С учетом большого интереса зарубежных коллег нам удалось включить в научную и образовательную орбиту Центра ведущих ученых из университетов и институтов Центральной Азии, совместно осмыслить важные факты истории, географии, культуры, этнографии Большого Алтая - макрорегиона, в который входят территории Южной Сибири, Казахстана, Киргизии, Монголии и других азиатских стран. В следующем году мы планируем начать работу по этой теме с учеными Тывы, Хакасии и Республики Алтай. Интерес к тюркологии ведет ученых к нам на Алтай - в центр притяжения, точку отсчета на карте тюркского мира.

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