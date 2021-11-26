Депутаты заксобрания Новосибирской области ускорят газификацию районов

Новости

В Астрахани за жестокое избиение девушек задержан 26-летний мужчина 10:11
Французские рыбаки намерены заблокировать порт Кале и туннель под Ла-Маншем 09:56
В Китае будут производить 20 твердотопливных ракет-носителей в год 09:36
ФАС потребовала от "Магнита" и "Пятерочки" снизить цены в одном из регионов 09:30
Главы регионов ДФО выразили соболезнования кузбассовцам после ЧП на шахте 09:30
ГИБДД Москвы заявила о сотнях аварий с "чайниками" 09:28
Коллекторы рассказали, сколько россиян не попадут за рубеж из-за долгов 09:08
Столичного треш-блогера поймали в Санкт-Петербурге 09:05
Мощность "Пакистанского потока" может достичь 16 млрд кубометров 08:39
Синоптик предсказал теплую зиму в Москве 08:20
Гинцбург оценил уровень иммунитета у привившихся взрослых и подростков 07:55
Собянин возобновил проведение фестивалей в Москве 07:50
Синоптик объяснил, откуда придет аномальное тепло в центр России 07:36
Письмо Екатерины II о прививках от оспы оценили в 1,2 млн фунтов стерлингов 07:10
Мультфильм "Суворов: Великое путешествие" выйдет в марте 2022 года 07:00
Гинцбург заявил об отсутствии жалоб на подделку вакцин 06:46
Минздрав Сахалина позвал журналистов на экскурсии в ковид-госпитали 06:28
В Бурятии возобновят прерванные из-за COVID-19 авиарейсы в Монголию 06:12
Хирург предупредил об опасности COVID-19 для пациентов с варикозом 06:05
В Кузбассе возобновлены горноспасательные работы на шахте "Листвяжная" 06:03
Инспекторы приморского заповедника спасли водолаза-браконьера 05:52
Иммунолог рассказал о принципе действия вакцины для подростков "Спутник М" 05:32
Циклон принесет в Приморье дождь со снегом 05:30
СМИ: Американская торговая палата попросила госдеп признать "Спутник V" 05:13
При аварии на шахте "Листвяжная" погибли 52 человека 05:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
За что работодатели могут штрафовать сотрудников
За что работодатели могут штрафовать сотрудников
Туроператоры открыли ранние бронирования на 2022 год
Туроператоры открыли ранние бронирования на 2022 год
Как будет работать система QR-пропусков
Как будет работать система QR-пропусков
26.11.2021 09:54
Рубрика: Власть

Депутаты заксобрания Новосибирской области ускорят газификацию районов

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области на 14-й сессии единогласно приняли обращение к вице-премьеру российского правительства Александру Новаку о газификации Новосибирской области.
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко

Новосибирские парламентарии отметили важность и эффективность постановления №1704 правительства РФ, в рамках которого для реализации новых инвестиционных проектов средства субъекта РФ, высвобождаемые в результате снижения объема погашения задолженности перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, могут быть инвестированы в объекты инфраструктуры. Это позволит поддержать инвестиционную активность регионов и снизить их долговую нагрузку.

Фото: Татьяна Кравченко
В Заксобрании одобрили строительство школ в Новосибирске по концессии

В Новосибирской области планируется реализовать 30 проектов с использованием нового механизма. Для этого будут привлечены частные инвестиции на сумму более 160 миллиардов рублей, бюджетные инвестиции в инфраструктуру составят порядка 11,2 миллиарда рублей.

Однако, как считают депутаты заксобрания, без решения важнейшей стратегической задачи - газификации регионов - невозможно обеспечить последовательного и масштабного роста экономики, ускоренного и пропорционального развития территорий. "Стартовавшая в 2021 году программа "социальной газификации" имеет огромное социальное значение, но активно применяется только на тех территориях, где есть действующий газопровод, и не решает проблему газификации регионов комплексно. Замедленное развитие инфраструктуры, недостаточный рост экономики и инвестиционной активности, обусловленные во многом отсутствием газификации, - один из ключевых факторов миграционной убыли и сокращения населения в отдаленных территориях и муниципальных образованиях Новосибирской области", - отмечено в обращении.

Депутаты Законодательного собрания считают важным наряду со стартовавшей в этом году программой "социальной газификации" обеспечить масштабную газификацию региона, предусмотрев дополнительные возможности федерального бюджета.

- В двадцать первом веке топить печки в районах, так кто там жить-то будет? Мы просто обязаны находить пути решения этого вопроса. За газом потянется бизнес, и будут новые рабочие места, - отметил спикер регионального парламента Андрей Шимкив. - Хотелось бы получить эти деньги на строительство трубы высокого давления между нашими районами.

В постановлении сессии отмечено: "Предложить членам Совета Федерации и депутатам Госдумы РФ от Новосибирской области поддержать настоящее обращение".

Справка "РГ"

В Новосибирской области из 30 муниципальных районов газифицировано природным газом только 17. Основной объем газифицированных домовладений приходится на городские округа. На 1 ноября 2021 года уровень газификации жилищного фонда составляет 35,4 процента, тогда как уровень газификации в целом по стране на 1 января 2021 года - 71,4 процента.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Законодательное собрание Новосибирской области

Главное сегодня

В Госдуме предложили увеличить имущественный вычет для семей с детьми
ВОЗ изучит воздействие нового штамма коронавируса на вакцины
Черноморский флот следит за эсминцем США Arleigh Burke
Спецслужбы Киргизии пресекли попытку переворота
Синоптик объяснил, откуда придет аномальное тепло в центр России
Госдума приняла новый бюджет
Песков назвал крайний срок пресс-конференции Путина