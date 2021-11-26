Депутаты заксобрания Новосибирской области ускорят газификацию районов

Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области на 14-й сессии единогласно приняли обращение к вице-премьеру российского правительства Александру Новаку о газификации Новосибирской области.

Новосибирские парламентарии отметили важность и эффективность постановления №1704 правительства РФ, в рамках которого для реализации новых инвестиционных проектов средства субъекта РФ, высвобождаемые в результате снижения объема погашения задолженности перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, могут быть инвестированы в объекты инфраструктуры. Это позволит поддержать инвестиционную активность регионов и снизить их долговую нагрузку.

В Новосибирской области планируется реализовать 30 проектов с использованием нового механизма. Для этого будут привлечены частные инвестиции на сумму более 160 миллиардов рублей, бюджетные инвестиции в инфраструктуру составят порядка 11,2 миллиарда рублей.

Однако, как считают депутаты заксобрания, без решения важнейшей стратегической задачи - газификации регионов - невозможно обеспечить последовательного и масштабного роста экономики, ускоренного и пропорционального развития территорий. "Стартовавшая в 2021 году программа "социальной газификации" имеет огромное социальное значение, но активно применяется только на тех территориях, где есть действующий газопровод, и не решает проблему газификации регионов комплексно. Замедленное развитие инфраструктуры, недостаточный рост экономики и инвестиционной активности, обусловленные во многом отсутствием газификации, - один из ключевых факторов миграционной убыли и сокращения населения в отдаленных территориях и муниципальных образованиях Новосибирской области", - отмечено в обращении.

Депутаты Законодательного собрания считают важным наряду со стартовавшей в этом году программой "социальной газификации" обеспечить масштабную газификацию региона, предусмотрев дополнительные возможности федерального бюджета.

- В двадцать первом веке топить печки в районах, так кто там жить-то будет? Мы просто обязаны находить пути решения этого вопроса. За газом потянется бизнес, и будут новые рабочие места, - отметил спикер регионального парламента Андрей Шимкив. - Хотелось бы получить эти деньги на строительство трубы высокого давления между нашими районами.

В постановлении сессии отмечено: "Предложить членам Совета Федерации и депутатам Госдумы РФ от Новосибирской области поддержать настоящее обращение".

Справка "РГ"

В Новосибирской области из 30 муниципальных районов газифицировано природным газом только 17. Основной объем газифицированных домовладений приходится на городские округа. На 1 ноября 2021 года уровень газификации жилищного фонда составляет 35,4 процента, тогда как уровень газификации в целом по стране на 1 января 2021 года - 71,4 процента.