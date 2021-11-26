Фигурантам дела о трагедии на кемеровской шахте предъявлено обвинение

Как заявила официальный представитель следственного ведомства Светлана Петренко, предъявлено обвинение директору шахты "Листвяжная" в Кемеровской области Сергею Махракову, его первому заместителю Андрею Молостову, начальнику участка Сергею Герасименку, а также главным государственным инспекторам Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергею Винокурову и Вячеславу Семыкину.

У руководства шахты одна уголовная статья - "нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". А у инспекторов другая - "халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц".

По мнению следствия, инспекторы без фактической проверки штрека составили акты о том, что там все в порядке. Следствие будет ходатайствовать, чтобы всех на время следствия отправили в камеру.