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26.11.2021 18:01
Рубрика: Происшествия

Генпрокуратура возбудила 55 административных дел после проверки шахт в Кузбассе

Текст: Александр Степанов
Генеральной прокуратурой России возбуждено 55 административных и одно уголовное дело после проверки 25 шахт в Кузбассе. Как сообщили в надзорном ведомстве, на основании материалов прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ - "Халатность". Кроме того, по итогам проверок, внесено четыре представления об устранении нарушений закона.

В Генпрокуратуре отметили, что в настоящее время проверки продолжаются, по их результатам будут приняты меры прокурорского реагирования.

Фото: Пресс-служба правительства Кемеровской области/ТАСС
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"До фактического устранения нарушений закона и восстановления прав граждан ситуация будет находиться на контроле Генпрокуратуры РФ", - сказали в надзорном ведомстве.

Проверки проводятся прокурорами городов и районов Кузбасса с привлечением специалистов ГИТ, МЧС, Ростехнадзора. В ходе них выявлены нарушения в сфере пожарной безопасности и охраны труда. В основном нарушения на шахтах связаны с необорудованием путей эвакуации, неисправностью электропроводки, непроведением инструктажей по технике безопасности и оценки условий труда, необеспечением средствами индивидуальной защиты и спецодеждой, нарушениями режима труда и отдыха, отметили в Генпрокуратуре.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Правительство Генпрокуратура Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Взрыв на шахте "Листвяжная" в Кузбассе

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