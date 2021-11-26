Этим летом Госдума одобрила поправки в Трудовой кодекс РФ, отдающие приоритет профилактике и снижению профессиональных рисков на каждом конкретном участке, стимулирующие работодателей создавать безопасные условия труда с учетом всех особенностей рабочих мест.

С марта 2022-го, когда поправки вступят в силу, изменится и подход к предоставлению средств индивидуальной защиты. При их внедрении придется учитывать все вредные производственные факторы, а не только профессию того, кто трудится на том или ином рабочем месте.

Работа электрогазосварщика не только требует осторожности и повышенного внимания, но и заставляет подолгу находиться в неудобной позе, то есть испытывать повышенную физическую нагрузку. Со временем это может стать причиной профессиональных заболеваний.

Чтобы свести неизбежные риски к минимуму, Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат закупил для литейного цеха и цеха по ремонту металлургического оборудования N 1 партию экзоскелетов EXORISE и X-Rise. Простую в обращении, не сковывающую движений новинку используют не только электрогазосварщики. В экзоскелеты теперь облачаются и обрубщики литья, которые перемещают и обрабатывают заготовки, а также ремонтники, участвующие в погрузочно-разгрузочных работах. Производственники уже убедились: выполнять разнообразные операции стало гораздо проще.

Дело в том, что корсетная часть экзоскелета X-Soft компенсирует компрессионную нагрузку на позвоночник и корректирует осанку, а рессоры и система эластомеров облегчает наклоны и подъемы туловища. В свою очередь, экзоскелет X-Rise, предназначенный для верхней части тела, во время эксплуатации снимает нагрузку с плеч и переносит вес на бедра. Он помогает выполнять задачи, которые связаны с подъемом или удержанием рук выше груди. Так что профилактика профзаболеваний, как и увеличение физических возможностей с защитой от травм металлургам обеспечены.

- Надев экзоскелет, можно безопасно работать с тяжелыми инструментами и деталями, а также выполнять погрузочно-разгрузочные и монтажные работы с меньшими усилиями, - отмечает директор сегмента "Ремонты" дивизиона "Сибирь" Михаил Мезенцев.

Поправки в Трудовой кодекс РФ стимулируют работодателей создавать безопасные условия труда с учетом всех особенностей рабочих мест

Экзоскелет - далеко не первое инновационное средство защиты, внедряемое на ЕВРАЗ ЗСМК. Еще в 2019 году работникам коксовой батареи передали на опытную эксплуатацию каску СОМЗ-55 Hammer Termo, в которой можно работать при экстремальных температурах (от минус 55 до плюс 200 градусов Цельсия). А для защиты работников, которые каждый день подвергаются воздействию инфракрасного излучения и рискуют пострадать от брызг расплавленного металла, предназначен алюминизированный фартук "Гелиос".

К слову, на предприятиях Кемеровской, Ленинградской и Оренбургской областях при поддержке Минтруда России реализуется пилотный проект по снижению производственного травматизма.

- Во вредных условиях труда в Кузбассе сегодня работают более 200 тысяч человек, это один из самых высоких показателей в России. Апробирование новых решений по охране труда должно способствовать снижению производственного травматизма, - считает министр труда и занятости населения Кузбасса Алексей Гришин.

Первый экзоскелет был разработан совместно General Electric и ВС США в 1960-х годах. Экипированный им человек мог поднимать 110 килограммов с усилием, применяемом при подъеме 4,5 кило. Однако сам скелет весил 680 килограмм, что затрудняло его использование в производстве. Сегодня экзоскелеты применяют в медицине, при спасении людей в катастрофах и при пожарах, при погружении на большие глубины, в армии, на производствах со сложными условиями труда, на складах для подъема тяжестей.