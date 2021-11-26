Найденный живым в шахте "Листвяжная" оказался спасателем

Удивительная история спасения, в которую сложно поверить. Так можно охарактеризовать новость, которая пришла из Кемерово.

Спустя сутки в аварийной шахте найден живой человек. Речь о 51-летнем горноспасателе Заковряшине Александре Анатольевиче. Это горноспасатель, помощник командира взвода (МБЭР) ВГСВ № 2 филиала "Новокузнецкий ВГСО" ФГУП "ВГСЧ".

В МЧС его имя уже внесли в официальный список погибших. Но сейчас очевидно, что он фактически родился дважды. Глава МЧС Александр Чуприян сообщил корреспонденту "РГ" подробности его спасения. Удивительный факт произошел 26 ноября, когда в шахту отправилось звено горноспасателей из 17 человек.

Как известно, 25 ноября все спасательные работы были прекращены из-за высокого уровня метана. Сегодня решено было запечатать шахту, чтобы перекрыть туда доступ кислорода и остановить горение в штольне. Хорошо, что сделать этого не успели. Сейчас известно, что Заковряшин вышел к своим коллегам сам. Она находится в шоковом состоянии, но в сознании.