В Красноярске учителя танцев осудили за секс с малолетними

Суд Октябрьского района Красноярска огласил вердикт учителю бальных танцев, обвиняемому по нескольким пунктам трех статей Уголовного кодекса РФ. В деле насчитывается более 80 преступных эпизодов, рассказали сегодня в Красноярском краевом суде.

Материалы рассматривались в закрытом судебном заседании. Речь шла, в частности, о насильственных действиях сексуального характера и развратных действиях. Жертвами педагога стали "лица, не достигшие 14 лет", уточнили в пресс-службе суда.

Преподаватель признан виновным и приговорен к 15 годам исправительной колонии строгого режима. Кроме того, учитель на четыре года лишен права работать с детьми.

Приговор пока не вступил в законную силу.