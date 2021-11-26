В Красноярском крае охотник выжил после нападения медведя

Сотрудники полиции и МЧС помогли выжить охотнику, который получил травмы при встрече с медведем. Об этом рассказали сегодня в управлении МВД по Красноярскому краю.

Житель Богучанского района сообщил в правоохранительные органы о найденной в охотничьей избе записке, которую оставил его знакомый. В послании сказано: "Саня, на меня напал медведь, поломал немного. Ходить не могу (…). Позвони Толяну, пусть вывозит (…). Мне с каждым днем все хуже становится". Автор записки уточнил, что до места, где имеется сотовая связь, он не доберется, поэтому будет ждать помощи в своей избушке, расположенной в 170 километрах от районного центра.

Сотрудники уголовного розыска и спасатели, прибыв в указанное место, обнаружили травмированного 58-летнего охотника. Он рассказал, что, пока ставил в лесу капканы на соболя, в избушку пробрался медведь. Когда охотник пришел домой, испуганный его собаками зверь сбил мужчину с ног и сбежал. С трудом добравшись до обиталища приятеля, раненый оставил в лесном доме записку и вернулся в свою избу.

Спасатели оказали пострадавшему первую помощь и доставили его в село Богучаны. Сейчас жизнь и здоровье охотника вне опасности.