В Красноярском крае педагог заставила ученицу ходить по школе босиком

Полиция Ачинска начала проверку информации СМИ о нарушении прав ребенка в одной из школ города. Речь идет о пребывании несовершеннолетней в учреждении образования без обуви, сообщила пресс-служба управления МВД по Красноярскому краю.

По предварительным данным, инцидент произошел в школе № 8. Ученица четвертого класса пришла на занятия без сменной обуви, и учительница потребовала, чтобы девочка сидела на уроках, а также ходила по школе босиком, рассказали в прокуратуре Красноярского края.

Сотрудники надзорного ведомства дадут оценку соблюдению в учебном заведении законодательства о защите прав несовершеннолетних.