В Кузбассе число пострадавших при взрыве в шахте возросло до 63

Министерство здравоохранения Кузбасса сообщило о состоянии пострадавших при взрыве метановоздушной смести на шахте "Листвяжная" горняков и спасателей.

- Сегодня на десять часов утра за медицинской помощью после чрезвычайной ситуации на шахте обратились 63 человека, - сообщил заместитель министра здравоохранения Кузбасса Виталий Херасков. - 13 из них назначено амбулаторное лечение, остальные пациенты госпитализированы в четыре стационара Кузбасса.

По словам Хераскова, все госпитализированные пациенты находятся в стабильном состоянии.

- Основная проблема, которая вызвала нарушение витальной функции, - это отравление продуктами горения, окисью углерода, - отметил заместитель министра.

Пострадавшие при поисковых работах 11 горноспасателей находятся в состоянии легкой и средней степени тяжести. У врачей нет опасения за их жизни. Динамика положительная.